台南初選殺紅眼 抹黑竟成爭取提名戰術

立委林俊憲造勢現場。(林俊憲臉書)

民進黨過去引以為傲的「清廉、勤政、愛鄉土」，如今在台南市長初選的激烈廝殺中，似乎只剩下「非我族類，其心必異」的鬥爭邏輯。



難道只要派系不同、民調領先，就得被貼上標籤、抹成藍色？這種僅憑一張嘴就要將別人多年在地耕耘的汗水踩在腳底下的做法，實在令人心寒。





近期台南市長初選的攻防，讓人看盡了這種政治算計。林俊憲陣營為了打擊對手，竟然將已經是 11 年前的舊聞「李全教案」，硬生生地「塞」在陳亭妃身上。



李全教的爭議早已是過去式，司法也早有定論，但在選情告急之際，這些陳年舊帳卻被強行連結，拿來當作攻擊同黨同志的武器。

說穿了，這一切的操作，顯然是因為自身民調起不來，無法以政績或願景服眾，只好轉而採取烏賊戰術，胡亂編織故事、進行人格毀滅戰。



為了贏得初選，不惜追殺同黨同志，這種手段或許能博得一時版面，但其實傷害的是整個民進黨的形象與根基。





民進黨過去強調團結，如今卻為了提名殺紅眼。選民的眼睛是雪亮的，大家想看到的是對城市的願景，而不是充滿惡意的政治口水與牽強的抹黑。若繼續用這種方式內耗，最終即便贏了初選，恐怕也早已輸掉了台南民心與格局。