政治中心／綜合報導

民進黨台南市長首場政見發表會將在27號登場，在這之前兩位選將各拚本事爭取支持，根據一份網路最新民調，林俊憲的支持度首度領先陳亭妃8%，但面對這份民調，陳亭妃表示對自己很有信心，相信最終自己都會大幅領先。

台南市長黃偉哲：「歡迎來熊本。」

和熊本熊開心合影，民進黨台南市長參選人林俊憲，和現任市長黃偉哲合體，遠赴熊本大打首航交通牌，對手陳亭妃則是在立法院，拋福利政策。

立委（民）陳亭妃：「我們比不足人家的，亭妃一定會補足，我們一起加油，台南有光榮，台南有驕傲，陳亭妃會給大家最大的信任感，因為台南第一位女市長是跟大家走在一起。」

廣告 廣告





台南初選民調被林俊憲首度超車 陳亭妃：我對自己很有信心

台南初選民調被林俊憲首超車，陳亭妃：對自己有信心。（圖／民視新聞）





隨著選戰逼近，兩人狂打政見牌，不過根據網路媒體最新民調，林俊憲以52.7%，領先陳亭妃44.7%，國民黨立委謝龍介位居第三，僅有1.6%的支持度，這也是投入選戰以來，林俊憲首度超車陳亭妃。





台南初選民調被林俊憲首度超車 陳亭妃：我對自己很有信心

台南初選民調被林俊憲首超車，陳亭妃：對自己有信心。（圖／民視新聞）





立委（民）陳亭妃：「（可以投票的）不是台南人，是全世界都可以投台南市長，我相信亭妃在所有不論是媒體民調，或者是我們的內參民調，亭妃都是大幅度領先的。」

立委（民）林俊憲：「最近有開始很有系統的，很完整的提出我的一些政見主張，黃偉哲市長以及深受我們台南縣民，懷念敬重的老縣長陳唐山，縣長也公開站出來給我支持，在這樣的一種綜合的效應之下，我們對未來的選舉，結果是非常有信心，我們是樂觀的。」

立委（國）謝龍介：「我都會從民調的分析去理解，去截長補短，那我們都尊重各個民調。」

民進黨台南市長首場政見發表，將在27號登場，各個候選人卯足全力，爭取選民支持。

原文出處：台南初選民調被林俊憲首度超車 陳亭妃：我對自己很有信心

更多民視新聞報導

張文隨機砍人掀死刑爭議！王世堅昔「8字」嗆廢死再暴紅

綠帽公公「真身」是台北市長？75歲陳水扁發話了

拚2026翻轉！黃秀芳「挺陳素月選彰化縣長」 盼黨內團結贏得勝選

