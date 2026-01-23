台南初選民調黨內質疑藍「介」選 徐國勇：又不是現在才開始

台南市長初選民調黨內質疑國民黨「介」選 徐國勇：又不是現在才開始。曾薏蘋攝

民進黨台南市長初選落幕，由陳亭妃勝出，將對戰藍營謝龍介，卻傳出週三中執會中執委、議員黃守達質疑民調異常，有國民黨介選，最後身兼黨主席的總統賴清德不否定初選結果，裁示黨中央在「不干擾競選步調」的前提下，適當時機研究與檢視。民進黨祕書長徐國勇今（23）日受訪表示，藍白介入又不是現在才開始。

徐國勇強調，民調是屬於社會科學一部分，社會科學就是沒有絕對性，就會有誤差，就會不一樣，所以要不斷地精進，總統的意思是這樣子。

廣告 廣告

徐國勇今出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」受訪時表示，藍白早就在介入民進黨初選。當然民進黨也有各個方式，包括用民調排藍、加權等等，民進黨的民調是公平、公開、公正，沒有任何問題。當然針對各種民調，民進黨會繼續地精進，每個民調公司都是一樣。

民進黨周三中執會，傳出有中執委指出，在嘉義與高雄的民調中，民進黨候選人對上國民黨人選時，藍營支持度大致相近；但在台南，林俊憲對上謝龍介時，謝的支持度高達兩成以上，換成陳亭妃對上謝龍介，支持度卻僅剩約一成，前後差距接近十個百分點，「這並非各縣市普遍出現的現象」，合理懷疑有藍白支持者在初選階段出現策略性灌票情形。

現場人員轉述，賴清德強調自己出身台南市長，對當地政治生態相當熟悉，「此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚。」不過，賴並未否定初選結果，而是裁示接受相關建議方向，要求黨中央在「不干擾競選步調」的前提下，於適當時機進行研究與檢視。

【看原文連結】