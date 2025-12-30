台南初選激戰！王世堅開金嗓獻唱〈沒出息〉 送巨大勳章力挺陳亭妃

民進黨立委王世堅今天現身力挺陳亭妃，並獻上巨大勳章給予鼓勵。（圖／陳亭妃辦公室提供）

民進黨台南市長初選競爭激烈，擬參選人、立委陳亭妃今天（30日）宣布將從明年1日至11日啟動「女力市長·鐵馬精神」，要以行動政府、行動正能量，向台南37區向鄉親拜託1月12日至14日用人民的力量守護電話。同場邀請黨籍立委王世堅站台，王也送給陳亭妃巨大勳章，象徵陳亭妃從政27年不斷被抹黑仍一路堅持到今天。

陳亭妃今天上午舉行記者會，宣布將於明年1月1日至11日，橫跨台南37區進行鐵馬大串連行動，民眾還能有透過APP隨時掌握「妃妃鐵馬隊」的行程，拜託大家幫忙分享，讓自己的親朋好友可以更進一步看到陳亭妃一路的用心，希望市民在民調期間「守住電話、守住陳亭妃」。

陳亭妃同場邀請黨籍立委王世堅站台，王世堅當場獻上「巨大勳章」並表示，「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章」，政治路上難免遭遇誤解、委屈與攻擊，但真正走得遠的人，從來不是靠聲量，而是靠能不能承受、能不能撐住，王世堅也當場加碼改編爆紅神曲〈沒出息〉，「從從容容，游刃有餘，實實在在，堅定挺妃」，為陳亭妃加油。

陳亭妃指出，這枚「勳章」信物是人民一起走過來的見證，自己沒有龐大的資源可以一路安排歌仔戲、兒童劇團、多場強迫遊覽車動員的大型造勢活動，更沒有謝龍介的直播助攻，「但是我有人民，27年來人民監督著我，所有的挑戰與磨練，都是人民陪著她一步一步走過來的」。

陳亭妃強調，初選是比誰真正準備好，誰能在風雨中站得住，誰能經得起考驗，不是靠抹黑攻擊，她會用勇敢的力量繼續往前走，用「女力市長，鐵馬精神」來與市民連結與約定，找回人民最真的感動。



