即時中心／顏一軒報導

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數階段，初選擬參選人、立委陳亭妃今（26）日正式發函通報民進黨中央黨部與選對會，針對近期特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，未依法揭露必要調查資訊，恐涉違反《選罷法》規定，呼籲黨中央比照中選會的標準，採取必要作為，維護初選制度的公正與公信。





陳亭妃指出，近期流傳的相關民調內容，未載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源等法定必要資訊，已涉及違反《公職人員選舉罷免法》第53條規定；由於正值初選倒數階段，這類來源不明的民調在網路與社群平台快速擴散，已對選舉秩序、黨內公平競爭及社會觀感造成實質影響。

快新聞／台南初選激戰！籲比照選罷法規範民調 陳亭妃通報民進黨中央

陳亭妃正式發函民進黨中央，呼籲依照《選罷法》規定規範民調。（圖／陳亭妃辦公室提供）

她也引述中選會過去的說明指出，凡發布未依法揭露必要資訊之民調，依法可處以高額罰鍰；若涉及政黨、候選人或其相關人員，處罰將進一步加重；她強調，政黨初選同樣適用選罷法相關規範，不應成為法律監督的例外。

針對未來的具體主張，陳亭妃呼籲民進黨選對會，對外要求媒體及相關平台，凡發布涉及初選的民調資訊，均應依法完整揭露相關調查內容，避免錯假訊息誤導民意，影響初選進程，希望在選舉關鍵時刻，共同守住制度底線，讓初選回歸公平、理性與民主的正軌。





