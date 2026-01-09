台南初選白熱化！林俊憲遭網路匿名爆料節禮往來 PTT掀廉政議論

民進黨立委林俊憲。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 民進黨台南市長初選戰局逐漸加溫，相關人選的一舉一動也開始成為輿論焦點。網路論壇PTT今（9）日流傳一則自稱「台南業界深喉嚨」的匿名爆料，點名爭取參選台南市長的民進黨立委林俊憲，與恆耀關係企業董事長吳榮彬之間，長期存在節慶送禮往來，引發外界討論是否涉及廉政爭議。

該爆料指出，恆耀關係企業於春節、中秋等節慶，固定準備高檔餅乾禮盒及數斤上等烏龍茶致贈，並稱單次金額往往破萬元，部分收禮對象一年可收到十餘盒，數量可觀。爆料者並附上一份疑似企業內部的「節禮清冊」截圖，質疑這類節禮是否符合相關廉政規範。

網路論壇PTT有自稱台南業界深喉嚨爆料，指出綠委林俊憲與恆耀關係企業節禮往來，在論壇上掀起廉政議論。 圖：翻攝自PTT

不過，該份清單中除個別政治人物姓名外，也赫然出現「歸仁分局」及轄下關廟、仁德、歸仁等派出所名稱。為求謹慎，記者實際致電歸仁派出所查證，副所長則明確否認有收受相關節禮情事，並表示清單數量也與派出所人數不符，顯示該爆料內容仍有待進一步釐清。

值得注意的是，吳榮彬與林俊憲同為台南一中校友，過去在地方公開活動、剪綵場合中確實多次同台露面，也成為此次爆料被放大檢視的背景因素之一。然而，目前相關往來是否涉及違反民進黨內廉政倫理相關規範，仍須視實際金額、性質與是否屬於「正常社交往來」而定，尚難僅憑匿名資料下定論。

截至截稿前，記者亦致電恆耀關係企業及林俊憲委員辦公室進行查證，雙方皆尚未對外回應。地方政壇人士私下指出，隨著台南綠營初選競爭逐步白熱化，下週就要初選，這樣得時機各式傳言與爆料勢將持續浮上檯面，綠委陳亭妃被爆有關說人事案爭議，現在又有林俊憲背後金主的金流關係，可見是互相丟出相關指控，若未經完整查證，恐對選情造成干擾，也考驗各陣營面對輿論風暴的應對能力。

網路論壇PTT有自稱台南業界深喉嚨爆料綠委林俊憲與恆耀關係企業董事長吳榮彬關係匪淺，恐有廉政疑慮，在網路上引發爭論。 圖：翻攝自PTT

地方政壇人士指出，企業三節慰問警政單位不可厚非，但卻選擇在這時機點爆出，又是初選時間點，但派出所隨即否認難道不怕得罪企業嗎？

在初選關鍵時刻，爆料真偽、查證結果及當事人回應，勢將成為後續觀察焦點，也反映出台南市長選戰已提前進入高度攻防階段。

