台南初選的「智商稅」：民進黨別隨謬論起舞

民眾熱情參與造勢活動。（劉祐龍攝影）

台南市長初選尚未正式開跑，卻已被各式邏輯荒腔走板的「政治奇談」佔滿輿論場。從網路耳語到派系放話，最近常在帶風向論述是：「看黨籍市議員站去哪一邊，就知道誰能代表民進黨」這種說法既不符制度，也違反政治現實，更有刻意誤導之嫌。





一、民進黨初選機制已定：全民調、對比式，沒有例外





民主進步黨六都市長初選制度從未改變，以科學的全民調、對比式民調產生候選人。無論如何，這套制度以不可能替代，也無從以「議員站隊」重新定義。因此，「議員站邊＝民意趨勢」的推論，不只是偷換概念，更是政治操作的一環：它把市民的意志，限縮為議員的姿態；把民主初制度價值，降格成派系展演的舞台。

廣告 廣告





二、民進黨初選精神：選市民的桶箍，不是選議員的桶箍





民進黨初選的核心精神從模糊，就是：找出最受「市民」支持、最可能勝選的人選。換言之，真正的桶箍是「台南市民的桶箍」，不是「議員的桶箍」。





部分人士刻意操作議員表態，試圖創造派系集體站隊的「心理優勢」，企圖用 意象 取代 事實，用派系站隊，取代市民的科學判斷。是一種典型的政治誤導。





三、若議員表態代表勝負，賴清德2010年早該被淘汰





以同樣邏輯檢驗過去，2010 年台南市長初選時，賴清德身邊一度也僅有 6 名黨籍議員站台。但結果是，賴清德不僅以高民調勝出，更以壓倒性票數拿下市長，成為「市民公認的桶箍」。這段歷史本身，就是對今日荒謬論述的最強反駁。





四、台南初選的「智商稅」：不只考驗市民，也考驗民進黨





「智商稅」一詞，用來形容因缺乏判斷而付出的代價。如今某些政治話術正在要求台南選民、乃至整個民進黨，用盲從、帶風向，意圖影響理性民調。這不只是對民眾判斷力的挑戰，更是對民進黨初選制度的一次壓力測試。





距離初選剩下一個多月，所有公開民調都呈現一致方向。真正需要面對選民的，不是社群耳語、不是政治算計，而是：民進黨是否願意堅持制度、堅持理性、堅持把決定權交給台南市民。