台南初選終戰「扶龍王」再出馬 王世堅搬招牌金句讚陳亭妃從容有餘 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台南報導

民進黨台南市長初選進入決戰之夜，立委陳亭妃今（14）日在選戰最後一天全力衝刺，邀請到「扶龍王」立委王世堅再度南下站台力挺。王世堅大讚陳亭妃是具備韌性與行動力的女性政治人物代表，無懼派系圍攻，有條件成為台南首位女市長；陳亭妃則表示，這場選戰承受許多不公平檢視，但公道自在人心，懇請市民今晚守住電話，無論題目如何變換，都要堅定回答「唯一支持陳亭妃」，用民意寫下台南新歷史。

陳亭妃表示，今晚6點到10點將進行台南市長初選電話民調，時間只有短短一晚，懇請37區的市民朋友、親朋好友幫忙在家顧電話，每一通電話都全力支持、完全得分。她強調，真正的公道，會來自每一通電話、每一份民意，只要撐過今晚，人民就能迎接最後的勝利。

針對民調作答，陳亭妃也特別提醒，若接到電話時題目中沒有她的名字，請務必堅定回答「唯一支持陳亭妃」，即便訪員重複追問，也不要受影響，持續清楚表達立場，讓民意被完整記錄。

「陳亭妃是目前勝率最高、勝面最大的人選。」王世堅直言，他對陳亭妃充滿信心，因為她27年從政路走得堅強又溫柔，是自己見過最堅強、最有韌性的女性政治人物。

王世堅也盛讚，陳亭妃問政踏實、服務細膩，「問政從容、服務游刃有餘」，深獲地方鄉親肯定與感動；更重要的是，她以驚人的體力與毅力，騎著單車一步一腳印走遍台南37個行政區、總里程518公里，展現前所未有的行動力與耐力，堪稱最堅強的女性代表，完全有條件成為台南市首位女性市長。

陳亭妃最後感性表示，一路走來承受了太多不公平的檢視與考驗，但她從未退縮，只是默默、踏實把事情做好，因為她始終相信，人民的眼睛是雪亮的。她懇請市民朋友今晚一定要在家等電話，接到電話時，唯一支持陳亭妃，讓堅持與良善，贏得最後的勝利。

照片來源：陳亭妃辦公室提供

