台南初選裂痕能補嗎？陳亭妃險勝2.69%狂Call整合拚贏謝龍介：林俊憲很快接、黃偉哲改傳LINE 親自致電綠營台南議員！

民進黨台南市長初選15日出爐，陳亭妃以2.69%的些微差距險勝林俊憲取得提名。面對台南6位立委中有4位支持對手、現任市長黃偉哲也挺林俊憲的尷尬局面，陳亭妃展開「電話整合」攻勢。她接受政論節目主持人黃暐瀚專訪時透露，初選後第一時間致電王世堅道謝、打給林俊憲獲承諾「週五立院就會遇到」、致電黃偉哲「沒接到」改傳LINE約時間，更強調一一致電民進黨台南市議員，連公開挺林俊憲的議員「都有接、都沒問題」。面對年底對決謝龍介，陳亭妃目標「六戰六勝」，並警告「2026藍白一定合」。

險勝2.69%暴露黨內裂痕 6立委4個挺對手

陳亭妃在初選中以2.69%的微小差距擊敗林俊憲，台南6位民進黨立委中，林俊憲本人、郭國文、賴惠員、林宜瑾等4人在初選期間公開支持林俊憲，、連現任市長黃偉哲也站在林俊憲這邊。

廣告 廣告

黃暐瀚直接提出外界質疑：這些挺林俊憲的立委之後會不會選擇不幫忙？會不會因為謝龍介說只當四年，就想說讓謝龍介先當、四年後再換民進黨的人？

陳亭妃回應「其實不會」，因為民進黨真的是團結的，並隨即展開一連串電話整合行動。

第一通電話：王世堅道謝 全力相挺鐵馬行

陳亭妃透露，初選結果出爐後在服務處的第一時間，她就先致電立委王世堅道謝。

王世堅這次全力相挺陳亭妃，從鐵馬行開始的記者會、1月11號特別到台南陪她走關鍵一里路，到1月14號民調當天也到現場支持。陳亭妃第一個向他表達感謝。

第二通電話：林俊憲很快接起 約週五立院見面

第二通關鍵電話是打給初選對手林俊憲。陳亭妃說林俊憲「蠻快就接了電話」，她原本想安排時間拜訪，但林俊憲表示不用特別安排，「這個禮拜五立法院就會遇到了」。

林俊憲在初選結果出爐後也發文表態：「初選結果出來代表我的個人努力不夠，完全尊重接受市民的選擇。接下來我將全力支持陳亭妃委員，跟所有同志站在一起團結向前，只有團結才能夠在大選勝出。」

黃偉哲沒接到 改傳LINE約時間

黃偉哲在初選期間也支持林俊憲，陳亭妃與黃偉哲8年前就曾有過初選對決。陳亭妃坦承致電黃偉哲「沒有接到，因為他很多市政」，於是改傳LINE表示「拜託市長可不可以排個時間」，黃偉哲回覆OK。她還拜託妹妹、台南市議員陳怡珍幫忙確認時間，希望盡快與黃偉哲會面請益。

狂call全體台南議員：自己打的、沒假手他人

除了立委和市長，陳亭妃還進行了更大規模的整合——一一致電全體台南民進黨市議員。

她強調「我自己打喔我沒有假手他人喔，我全部都打」。當被問到公開表態支持林俊憲的議員有沒有接電話時，陳亭妃回答「有啊都有，所以其實沒有問題。」她也已拜託台南市議會民進黨團總召安排時間，要正式拜會民進黨台南市黨團。

搬出8年前經驗：跟黃偉哲初選後也團結

面對外界質疑整合困難，陳亭妃搬出8年前的經驗。她說台南民進黨有很好的團結傳統，8年前她跟黃偉哲初選，最後也是站到台上團結一致。

陳亭妃認為台南「絕對沒有所謂的整合問題」，因為大家內心都知道選舉只是一個過程，當初選結束、林俊憲也表達全力支持後，所有議員朋友都是同樣的目標。

議員目標現任議員要全壘打

談到議員選舉，陳亭妃設定的目標是「2026我們要打贏，而且議員就是要全壘打」。她說明因為還沒提名，現階段當然現任議員要先保障、一定要先過關。

對決謝龍介：五戰五勝要變六戰六勝

初選只是第一關，真正的硬仗是年底對決國民黨謝龍介。陳亭妃展現強烈企圖心，她與謝龍介過去「五戰五勝」，這次要「六戰六勝」。她強調「最瞭解謝龍介的一定是我，對戰五次」，不會因為選舉假裝跟他不熟，「我太熟他了」。

陳亭妃說明在黨內初選她會選擇隱忍承擔、把事情壓下去，但對國民黨謝龍介不一樣，「我從頭到尾我的對手就是國民黨，就是謝龍介，所以我對他不會客氣。」

上次民調失準：7比3最後只贏4萬票

陳亭妃也沒有輕敵。她回顧2022年謝龍介對決黃偉哲時，民調都是7比3，但最後開票只贏4萬多票，「那次真的是讓大家嚇死了」。她認為謝龍介一定又會拿這些出來說嘴，所以台南在這一局要用更多的力量去穩住。這也是為什麼台南有「不能輸的壓力」。

預測2026藍白一定合 目標台南大贏打底氣

陳亭妃預測「2026藍白一定合」，雖然他們現在在議員、縣市首長提名上有雜音，但她認為那些都是在蹭媒體聲量，「我認為最後他們一定會合，因為他們合的目的就是在2028。」

她設定的目標不只是贏，而是「大贏」。陳亭妃說：「2026台南一定要大贏，而且台南的大贏是一個底氣。」她要在年底選舉中贏得比2022年黃偉哲更多，同時讓民進黨議員全壘打，為2028年賴清德總統連任打下基礎。

2024年總統大選，賴清德在台南拿到57萬811票(50.95%)，陳亭妃的目標是2028年讓賴清德在台南的得票超越這個數字。

批謝龍介只會耍嘴皮 對市政不在行

談到謝龍介，陳亭妃批評「未來要選的是市長不是選嘴巴，嘴巴他很厲害，但對市政他不在行。」

她的競選策略是「腰比別人更軟」對人民傾聽，但當侵害到民進黨、侵害到台南市權益時，「不好意思，我就會站在第一線，就像我鐵馬精神，用堅毅勇敢勇氣，我要當大家的母雞，最強母雞，來抵擋所有的事。」

初選險勝只是開始，陳亭妃能否化解黨內裂痕、整合所有力量，在年底「六戰六勝」擊敗謝龍介，將是這場選戰的最大關鍵。