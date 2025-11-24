台南初選選情白熱化：贏家通吃！民調顯示陳亭妃是「最能勝選人選」 黨內基層示警

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民進黨台南市長初選進入最關鍵時刻，這場攸關南台灣民主自由根基的選戰，不僅受到黨內高度關注，更是外界判斷 2026、2028 台灣政治走向的重要風向球。本次初選的核心已不只是黨內競爭，而是民進黨必須提名「最能贏的人」，確保台南這座民主象徵不會在藍白合壓力下失守。

最新街頭訪問、地方組織觀察與民調交叉分析皆顯示：立委陳亭妃在黨內所有潛在人選中，不論是支持度、認同度，或是一對一對決國民黨謝龍介的勝率，都呈現明顯領先，是黨內「最有勝選保障」的候選人。

多家民調機構分別在台南特定區域進行的測試指出，在多方競爭情境下，陳亭妃的支持度高於立委林俊憲；而當情境切換成綠藍對決、與謝龍介單挑時，陳亭妃能在穩住綠營傳統票源的同時，吸引大批中間選民，以穩定優勢勝出。

然而，地方人士也憂心警告，一旦初選機制產生異常，使黨內非最強戰將出線，後果恐怕不只是選情拉警報。因為在排除陳亭妃、改由林俊憲單挑謝龍介時，各家民調顯示綠營勝率立刻大幅下滑，甚至瀕臨敗選臨界點，形同將台南拱手讓出的高風險情境。

有黨內前輩直言，這並非人身攻擊，而是殘酷數據所呈現的現實：「陳亭妃，就是綠營在台南贏得選戰的最佳人選，也是唯一能穩住陣腳的人。」若民進黨忽視民意，把較弱的人推出去，除了造成綠營支持者的失望與裂解，也會讓中間選民轉向或冷感，等於替國民黨鋪平重返台南的道路。

台南長期是南台灣民主自由的象徵，是民進黨最堅固的堡壘。若因初選策略錯誤導致政黨輪替，不僅是台南市民的重大損失，更將重創民進黨在南台灣的整體布局，甚至影響 2028 總統大選。

基層的聲音顯示：初選該回到最初的精神——「選賢與能，選出最能勝選的人」。

