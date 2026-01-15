台南初選陳亭妃出線 陳致中曬「扁妃+1」同框照：盼首位女市長

民進黨台南市長初選結果今（15）日上午出爐，立委陳亭妃以2.7個百分點的差距，擊敗總統賴清德嫡系子弟兵林俊憲，將代表民進黨參選台南市長，對決國民黨立委謝龍介。對此，前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中也發聲祝賀，除了曬出父親和陳亭妃的合照外，期待台南產出史上首位女市長。

陳水扁之子陳致中在臉書發文恭喜陳亭妃勝出。（圖／陳致中臉書）

綠營台南市長初選競爭激烈，期間陳水扁曾多次公開力挺陳亭妃，甚至在陳亭妃日前進行「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動時，兩人在關廟山西宮「巧遇」，阿扁不但給予關心和鼓勵，並贈送「親寫對聯」給她打氣，並期許陳亭妃成為台南400年來第1位女性市長。

廣告 廣告

陳亭妃日前和陳水扁在關廟山西宮巧遇。（圖／陳亭妃臉書）

今日上午初選民調公布，陳亭妃確定勝出，陳致中稍早也在臉書發文，並曬出1張3人合照的照片，「恭喜陳亭妃委員歷經千辛萬苦通過市長初選，感謝亭妃委員長期對家父的關照、對致中的提攜，關關難過關關過，衷心期待台南史上第一位女市長，陳亭妃加油，台南府城加油，台灣隊加油加油」。

陳亭妃初選勝出將代表民進黨參選台南市長。（圖／中天新聞）

該篇發文一出，不少網友紛紛在底下留言回應，「恭喜亭妃委員，台南要有女市長了」、「恭喜委員、祝福委員馬到成功，馬上當選台南市長，加油」、「團結力量大」。

延伸閱讀

影/陳亭妃台南初選勝出 郭正亮曝關鍵：謝龍介會難選很多

陳亭妃致電感謝相挺「你人氣超旺」 王世堅謙虛回：妳自己功勞啦

陳亭妃初選勝出！ 學者驚：她跟在地民代決裂、整合難度很大