台南初選陳亭妃勝出 「扁妃合照」即時恭賀

民進黨台南市長初選民調結果出爐，最終由立委陳亭妃勝出，將於年底大選對決國民黨立委謝龍介，對此，前總統陳水扁之子、前高市議員陳致中特別於臉書發出與陳水扁、陳亭妃的合照，恭賀陳亭妃並感謝她對陳水扁的關照，期待台南產出史上首位女市長。

民進黨台南市長初選競爭激烈，陳水扁多次公開力挺陳亭妃出線，並於初選結果出爐前夕表態「唯一支持陳亭妃成為台南第一位女市長！最後衝刺了！加油！再加油！」

如今陳亭妃確定勝出，將於年底代表民進黨出戰台南市長，對此，陳致中發文表示，恭喜陳亭妃委員歷經千辛萬苦通過市長初選，感謝她長期對家父的關照及對他的提攜，關關難過關關過，衷心期待台南誕生史上第1位女市長，陳亭妃加油，台南府城加油，台灣隊加油加油。

