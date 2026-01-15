台南初選陳亭妃贏了 羅旺哲點名：團結氛圍會比高雄難

民進黨台南市長選舉初選結果今（15）日出爐，由立委陳亭妃以2.69％差距險勝立委林俊憲，將代表民進黨參選。對此，資深媒體人羅旺哲認為，相較於高雄，台南在初選結束後要團結的氛圍會更困難一些，因為陳亭妃和林俊憲陣營激烈互罵，若不說陳亭妃是民進黨籍，可能會讓人以為林俊憲在罵國民黨籍人士。

陳亭妃指出，27年來的每一步，都不是一個人，而是人民陪她一路走過來，她也要特別感謝所有不斷提醒、磨練她的好朋友，「正因為有這些聲音，讓我時時刻刻提醒自己、要求自己，不能辜負人民的期待」。她除強調，未來她將持續向總統賴清德請益台南治理經驗，也保證，2026年台南市長選舉一定不會讓賴擔心，且「一定要大贏」，為2028年賴連任奠下最穩固的基礎。

廣告 廣告

羅旺哲今天在政論節目《新聞大白話》表示，民進黨立委王世堅在高雄市長初選沒有選邊站，在台南則力挺陳亭妃、展現了其人氣，再加上陳本身在台南地方的實力，這可能才是最後能幫助陳順利過關的最大原因。

不過，羅旺哲直言，在初選結束後，相較於高雄，台南要團結的氛圍會更困難一些，因為高雄的4位民進黨參選人，並沒有互罵得像陳亭妃和林俊憲陣營一般激烈。在台南初選期間，若不說陳亭妃是民進黨籍，可能會讓人以為林俊憲在罵國民黨籍人士，因此羅旺哲認為，現在對民進黨最重要的是能否在台南大團結，如果民進黨分裂，國民黨台南市長參選人謝龍介並非沒有機會，「這一局還有變數」。

【看原文連結】