南部中心／綜合報導

近期網路媒體調查台南市長支持率，市長參選人林俊憲以52.7%的支持率領先其他對手。對此，林俊憲表示，選舉是政策願景的對決，感謝陳唐山老縣長、黃偉哲市長都認同他對台南的願景。林俊憲也將更積極闡述我的理念，在民調前爭取更多市民的認同。





台南初選黃金交叉 林俊憲最新民調領先 林：感謝市民認同願景！

網媒查台南市長支持率，市長參選人林俊憲，以52.7%的支持率領先！（圖／民視新聞）





本次線上調查時間為12月15日至19日，共有42萬以上的民眾參與調查。其中，林俊憲以52.7%的支持率，領先陳亭妃的44.5%，也大幅領先謝龍介、陳以信、柯文哲等人選。

林俊憲服務處表示，近期有許多民眾主動關心政見內容，其中不少是30歲上下的青年族群，對於林俊憲提出的孕婦接種RSV疫苗、學生營養午餐每週多一瓶牛奶、托育每月補助等政見感興趣。可見民眾對於林俊憲的期待日益增加。

此外，在地方社群，也看到許多支持者自發轉傳老縣長陳唐山的推薦影片，在溪北區域的討論熱度也相當高。加上市長黃偉哲公開支持林俊憲接棒，穩住許多綠營支持者，也讓近期地方民意出現正向成長。

林俊憲認為，自己提出的政見，是彙集許多基層民意後才提出，所以推出後獲得不分立場的民眾支持，這次的民調也證明這點。接下來將把握最後不到一個月，繼續擴大說明活動、爭取更多市民支持。

廣告 廣告





台南初選黃金交叉 林俊憲最新民調領先 林：感謝市民認同願景！

民調被超車？陳亭妃：謝龍介只有１％？民調平常心！（圖／民視新聞）





2026九合一大選在即，民進黨台南市長初選廝殺激烈，進入最後倒數階段，「壹蘋新聞網」19日公布網路民調結果，15日至19日累計42萬人參加投票，其中，陳亭妃支持度44.70%；林俊憲支持度52.70%，過往各家媒體公布的民調，首度出現黃間交叉。 「壹蘋新聞網」公布台南市長初選網路民調，除了民進黨人選，民調也納入國民黨謝龍介，更將民眾黨創黨主席柯文哲也納入選項，15日至19日調查結束前，共有超過42萬人次參與線上投票，林俊憲以52.7%的支持率，勝過對手陳亭妃的44.5%，支持陳亭妃的有18.8萬人，佔44.70%；支持林俊憲的22.2萬人，佔52.70%；支持國民黨謝龍介的6903人，佔1.6%；支持柯文哲的1897人，佔0.4%。 根據以往各家媒體公布的民調中，大多由陳亭妃領先，林俊憲首度超車陳亭妃。 陳亭妃則反問，「國民黨謝龍介只有1%的民調結果，相信嗎？原來現在全世界都可以投台南市長了」。日前總統陳水扁也公開支持陳亭妃，認為陳亭妃才是最有資格和實力接任台南市長的人選。雙方各有綠營大老力挺。





台南初選黃金交叉 林俊憲最新民調領先 林：感謝市民認同願景！

台南市長初選政見會近日登場，陳、林兩人正面交鋒！（圖／民視新聞）









同時，台南初選政見發表會也將在本月27日登場，將採「申論、提問、結論」形式，並邀請學者專家或媒體人提問，屆時，陳亭妃、林俊憲將正面交鋒。

原文出處：台南初選黃金交叉 林俊憲最新民調領先 林：感謝市民認同願景！

更多民視新聞報導

拚台南市長出線! 林俊憲成立後援會.陳亭妃勤打陸戰

南市長初選合作地方藍議員? 林俊憲勸停.陳亭妃否認

林俊憲嗆藍營介選「民調挺陳亭妃」 本人否認：謝龍介最怕我

