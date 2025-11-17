台南前副市長兒吸金上億 又挨告騙近3千萬獲不起訴

台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞以「政二代」身分，以投資標案、代操資金等名義對外吸金上億元，目前仍遭羈押中，近日又遭指控詐騙近3千萬元，檢方調查後進日不起訴處分。

顏大鈞在小港機場欲搭機出境遭攔下。（圖／資料畫面）

回顧此案，台南市警方今年初間陸續接獲5人報案，稱顏大鈞自居「政二代」身分甚至自稱是總統賴清德乾兒子營造多金形象，以投資標案、代操資金等名義對外招募資金投資，事後捲款潛逃人間蒸發，5人共損失9千多萬。

警方獲報後報請台南地檢署指揮偵辦，顏男6月間曾現身機場試圖出境，但因已遭列入境管名單而被移民署人員攔下作罷，數日後警方持拘票在台南市安平區將他逮捕到案，檢方複訊後聲押獲准，案件起訴後法院裁定續押。

根據《中時新聞網》報導，顏大鈞遭一名鄭婦提告指控，曾於2024年底以投資生意借款等理由，4次到她家中拿走2940萬元，鄭婦稱顏大鈞向她租房子認識，她只知道他父親是前副市長顏純左，當時有要求顏大鈞要開本票給她，顏也答應會付她利息。

但顏大鈞堅稱沒有詐騙辯稱「是向她借錢」，全案近日檢方偵結，檢察官認為鄭婦說法與顏大鈞所稱相符堪可採信，且鄭婦應是評估過借款風險才借錢給顏，故難認定有何施用詐術，未構成詐欺罪要件，最後不起訴處分。

