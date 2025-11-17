台南前副市長兒吸金上億 又挨告騙近3千萬獲不起訴
台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞以「政二代」身分，以投資標案、代操資金等名義對外吸金上億元，目前仍遭羈押中，近日又遭指控詐騙近3千萬元，檢方調查後進日不起訴處分。
回顧此案，台南市警方今年初間陸續接獲5人報案，稱顏大鈞自居「政二代」身分甚至自稱是總統賴清德乾兒子營造多金形象，以投資標案、代操資金等名義對外招募資金投資，事後捲款潛逃人間蒸發，5人共損失9千多萬。
警方獲報後報請台南地檢署指揮偵辦，顏男6月間曾現身機場試圖出境，但因已遭列入境管名單而被移民署人員攔下作罷，數日後警方持拘票在台南市安平區將他逮捕到案，檢方複訊後聲押獲准，案件起訴後法院裁定續押。
根據《中時新聞網》報導，顏大鈞遭一名鄭婦提告指控，曾於2024年底以投資生意借款等理由，4次到她家中拿走2940萬元，鄭婦稱顏大鈞向她租房子認識，她只知道他父親是前副市長顏純左，當時有要求顏大鈞要開本票給她，顏也答應會付她利息。
但顏大鈞堅稱沒有詐騙辯稱「是向她借錢」，全案近日檢方偵結，檢察官認為鄭婦說法與顏大鈞所稱相符堪可採信，且鄭婦應是評估過借款風險才借錢給顏，故難認定有何施用詐術，未構成詐欺罪要件，最後不起訴處分。
《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》
◆反詐騙多方查證專線：165／110
延伸閱讀
影/板橋街頭壓制場面嚇壞路人 便衣警埋伏逮詐騙車手
電郵申請電費退款陷阱！台電提醒：圖片連結有詐勿點
差點被詐騙！游淑慧急通報…看網頁傻了：數發部經費不是很多？
其他人也在看
「政二代」涉吸金近億⋯顏大鈞在押中！又挨婦人告詐欺3000萬 獲不起訴
台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，日前遭檢舉以「政二代」名號詐騙吸金，得手9198萬餘元，目前仍在押審理中。此外，顏大鈞還遭另名鄭姓婦人指控，以借款名義詐騙2940萬元，但檢方認定雙方為借貸關係，全案偵結，顏大鈞獲得不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
委軍開戰120分鐘必敗? 川普稱委國求和談 專家 : 馬杜洛發明確求救訊號
[Newtalk新聞] 當地時間 16 日，美國總統川普在西棕櫚灘對記者談委內瑞拉時說：「我們可能要和馬杜洛 ( 委內瑞拉總統 ) 進行一些會談，看看結果會怎樣。他們很想談。」 此前，據媒體報導，美國陸軍部長德里斯科爾表示，如果接到命令，美軍準備好對委內瑞拉採取行動。 外媒也報導，馬杜洛想以 3 千億桶的原油開採權專讓給美國作為代價，希望美軍不要對委內瑞拉動武。 面對美國的軍事威脅，委內瑞拉軍方也開始運轉，在國內各處部署俄羅斯「山毛櫸」防空系統。 圖：翻攝自 @DI313_ X 帳號 有專家指出，近日委內瑞拉方面傳出了「一旦開戰，120 分鐘必敗」的說法。這似乎像是一種策略，既點明了美委雙方的軍事實力差距，營造出一種美國「以大欺小」的輿論氛圍，也是在委國向國際社會、特別是友好國家發出明確的求援信號。 不過，委內瑞拉的國土面積比兩個伊拉克還大，擁有 13 萬正規軍、2.3 萬國民警衛隊，還有規模上百萬的民兵組織，實力仍然不容小覷。加上委內瑞拉複雜的地形，美軍要想靠這點兵力在 2 小時內拿下委內瑞拉，可能也沒有想像中容易。 俄羅斯向委內瑞拉提供的「鎧甲-S1 」近程防空系統將大幅彌補該國的新頭殼 ・ 4 小時前
財管2.0浪潮 公股銀搶進億元高資產商機
（中央社記者呂晏慈台北16日電）金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心，金融業爭搶億元級富豪生意，公股銀也不落人後，除了已開辦財管2.0業務的5家銀行，台銀、土銀、台企銀均展現強烈企圖心，規劃向金管會申請核准開辦相關業務。中央社 ・ 1 天前
遭爆三接工程款浮報160億 中油：預算編列合理
中油三接二期遭週刊爆料，有高層疑似授意廠商浮報工程經費近160億元，今（17）天立法院司法委員會特別安排「中油三接浮報工程款爭議及近年來國營事業貪瀆案件查處成效」的專案報告，中油董事長方振仁於會中再次台視新聞網 ・ 9 小時前
每天只睡2至4小時！高市早苗凌晨開會 各界憂過勞嘆「又不是拿破崙」
日本首相高市早苗6日曾在參議院預算委員會會議上表示，自己「每天只睡2小時，最多4小時」，7日凌晨3點剛過，她又在官邸舉行一場研討會，為她就任以來首次出席「眾議院預算委員會」的聽證會做準備，聽證會於當日上午開始。對此，各界當非常擔心她會「過勞」。鏡報 ・ 1 天前
台東市公所澄清未設LINE群組 籲市民提高警覺防詐
記者鄭錦晴／台東報導 近日台東市公所陸續接獲民眾通報，有不明人士假冒市公所名義，透過…中華日報 ・ 4 小時前
陳玉珍拚金門縣長竟認「中國示範區」 林楚茵開酸：是拚做中共代理人？
表態將投入2026年金門縣長選舉的藍委陳玉珍，昨日出席於中國福建舉辦的海峽兩岸茶業博覽會，她受訪時提到，中國先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等，這對金門的幫助很大，且金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。對此，綠委林楚茵今（17日）批評，陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？現在是拿離島來表忠嗎？三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
嬰兒車遭擦撞肇逃 新店警鎖定車牌追查肇事者
（新店警分局提供） 記者黃秋儒／新北報導 新北市新店區新烏路一段11巷口昨（16）日…中華日報 ・ 5 小時前
影/嘉義癌末槍砲犯猝死體內含劇毒 兒淚崩：為何一定要羈押
嘉義地方法院昨（16日）深夜有位羅姓槍砲犯遭裁定羈押後，突然身體不適倒地，經法警緊急送醫仍宣告不治，而據了解他已經癌症末期，今天中午初步相驗結束，死因疑為中毒，他的兒子也在鏡頭前淚崩控訴法官的裁定。中天新聞網 ・ 6 小時前
民進黨政治風暴！ 最新民意壓倒性贊成公投綁大選
台灣民意基金會今（17）日公布「在野黨推動恢復「公投綁大選」的民意反應」即時民調結果，受訪者中有5成8贊成，2成8不贊成。資料顯示台灣主流民意期盼恢復「公投綁大選」，在野黨的主張已獲得社會強烈的共鳴；而民進黨則站在社會主流民意的對立面，這無疑是一個強烈政治風暴。中天新聞網 ・ 5 小時前
瓦城遷廠！員工抗議不給資遣費 轟：逼簽自願離職｜#鏡新聞
瓦城集團員工今天數十人來到新北市府前舉牌抗議，不滿公司將中央廚房從新北中和轉移到桃園中壢後，沒提供員工完善配套措施，甚至逼無法配合遷廠的同仁，簽自願離職書，就連資遣費標準也沒公開透明，員工現身抗議，強硬表態已經投書勞工局處理。瓦城也發聲明表示針對部分個案的勞資調解將全力配合。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
北港媽遶境掀台南「媽祖瘋」 警方也擺香案列隊接駕
北港朝天宮媽祖南都巡歷被視為百年宗教盛事，過境之處都掀起台南「媽祖瘋」，首日沿途都有信徒炸炮迎駕，搶著參拜鑽轎，連警方也在派出所門口擺出香案迎接，陣頭行程整整延遲6小時，直到17日凌晨2點半才進入新營太子宮駐駕。神轎17日啟程仍有大批信徒追轎。中時新聞網 ・ 6 小時前
NBA》Dončić本季第4場得分40+ 湖人客場狠宰公鹿
在開季前3場得分連續破40後，Luka Dončić已有6場未能再越此門檻，但今天他以包含三分11投5中在內19投9中，外加罰球20投18中，轟41分，帶9籃板、6助攻、2阻攻，率洛杉磯湖人客場119比95狠宰密爾瓦基公鹿，拿下近4戰第3勝。TSNA ・ 1 天前
鼓勵學子勇敢追夢 臺東環保局邀請紅襪小聯盟教練蘇柏豪分享國際經驗
臺東縣環境保護局為鼓勵臺東年輕學子勇敢追夢，舉辦特別講座，邀請現任美國職棒紅襪隊小聯盟教練暨翻譯蘇柏豪（見圖），與來自縣內130位懷抱棒球夢想的選手與教練面對面交流，分享他從學生球員到進軍國際職棒的心路歷程。講座由臺東縣廢棄物能資源中心（焚化廠）營運廠商信鼎技術服務公司策劃推動，臺東縣環境保護局與縣府教育處共同促成，期望透過蘇教練多元背景與冒險精神，引導棒球員以不同視角認識環境與職涯，啟發屬於自己的人生方向。臺東縣政府表示，能資源中心不僅是垃圾自主處理的重要場域，也希望以不同的分享交流方式，讓大家更認識中心環境與運作情形，並透過推動教育化行動與青年棒球員互動，讓環境教育不再遙遠，也使學習不局限於課堂。此次講座邀請到具備國際棒球經歷與教學實戰的美國職棒紅襪隊小聯盟蘇柏豪教練 ...台灣新生報 ・ 4 小時前
停車糾紛竟變武士刀鬧劇！屏東男持木刀砸店 還當街痛毆女員工
根據目擊者表示，男子揮舞木刀時態度激動，旁邊的母親急忙上前勸阻，反覆拉住他、喊他冷靜。男子雖然短暫放下武士刀造型棍棒，但怒氣似乎仍未平息，竟又轉而徒手多次攻擊女店員，令現場一片混亂。警方接獲報案後立即趕抵現場，但涉案男子已自行返家，僅剩他的母親在店前焦急...CTWANT ・ 1 天前
仙塔律師涉詐遭求刑1年！被移送懲戒「律師執照恐不保」
娛樂中心／周希雯報導正妹律師「仙塔律師」李宜諪曾幫網紅雪碧控告Toyz，因經常分享法律知識，IG擁有22萬粉絲追蹤；不過今年8月捲入靈骨塔詐騙案，涉嫌幫詐騙集團脫產、串供及洩漏偵訊機密，被檢方起訴並求刑1年。雖然仙塔律師開庭不斷喊冤，強調只是幫當事人籌措律師費、並非幫忙銷贓；不過北檢認為她與另2名被起訴的律師所為情節重大、違反律師倫理規範，將移送律師懲戒委員會懲戒，最嚴重恐被吊銷律師執照。民視 ・ 4 小時前
「68兩多黃金變680多兩」 銀樓收據標錯小數點沒人發現 車手.收水手被逮賠大了
詐騙集團向彰化一名陳姓婦人，詐取價值500多萬元的68兩多的黃金，卻因為銀樓業者把收據上的小數點標錯了，標成683兩，最後詐團車手和收水手被逮到，案件進到法院審理時，要清算、查扣詐騙金額，沒人發覺收據有誤，直到判決書出爐才發現。換算成現在的市價，683兩黃金價值1億多，收水手如果沒提出異議，就要被查扣1億多元。TVBS新聞網 ・ 1 天前
影/台中街頭夜半炸街引憤！壯男滅火器狂噴 89猴持械圍毆
台中市西屯區今天（17日)凌晨不太平靜，發生大規模械鬥事件，外傳是因為一群89猴開豪車炸街太吵，被一名身形壯碩的男性居民上前持滅火器噴灑怒斥，結果慘遭圍毆倒地，但也有一說是因為債權糾紛約在此談判。中天新聞網 ・ 2 小時前
網紅紐約吃名店霸王餐5度被捕！提肉償抵餐費 自稱來自台灣
布魯克林一名34歲女子佩伊．鍾（Pei Chung），日前因多次到紐約高級餐廳吃霸王餐被當地警方逮捕，她平時在社群上打扮成名媛網紅，穿著Prada高跟鞋、拎著LV包、配Hermes皮帶，但實際上卻假扮美食KOL，專挑米其林餐廳與高檔牛排館用餐後不付錢，甚至提出「肉償」的建議，她還在社群上介紹自己來自台灣。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光
《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求...CTWANT ・ 22 小時前