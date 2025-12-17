台南前消防分隊長涉吸金遭押 消防局：依法停職

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市消防局前消防分隊長洪姓男子涉嫌透過投資平台吸金，台南地檢署昨天聲押獲准，消防局今晚表示，已依法停職。

消防局今晚指出，接獲洪男相關檢舉通報後，依法啟動調查程序，配合司法機關釐清事實真相，且對洪男進行行政懲處及移付懲戒。

洪男涉嫌透過投資平台吸金，南檢15日搜索傳喚洪男及共犯曾姓女子、洪姓男子到案偵訊，以勾串共犯、證人及湮滅證據、逃亡之虞，當庭逮捕3人，且向台南地方法院聲請羈押獲准。

消防局人員透露，洪姓前分隊長曾參與2016年高雄美濃強震台南維冠大樓倒塌救災，也曾獲頒鳳凰獎，吸金案爆發前，已被調職內勤。（編輯：黃世雅）1141217