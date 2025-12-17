台南前消防分隊長涉吸金 南檢聲押3人獲准

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市消防局前消防分隊長洪姓男子涉嫌透過投資平台吸金，台南地檢署日前傳喚洪男等3名男女到案，昨天訊後聲押獲准。

南檢今天告訴中央社記者，洪男涉嫌透過投資平台吸金，檢方15日搜索傳喚洪男及共犯曾姓女子、洪姓男子等3人到案偵訊，以勾串共犯、證人及湮滅證據、逃亡之虞，當庭逮捕，且向台南地方法院聲請羈押。

消防局人員透露，洪姓前分隊長曾參與2016年高雄美濃強震台南維冠大樓倒塌救災，也曾獲頒鳳凰獎，吸金案爆發前，已被調職內勤。（編輯：黃世雅）1141217