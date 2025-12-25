台南前消防局長李明峯勾結女友人 收賄300萬均「羈押禁見」

前台南消防局長李明峯收賄300萬，25號遭羈押禁見。（圖／TVBS）

台南市前消防局長李明勾結楊姓消防設備業者，兩人收賄300萬元，25號遭到羈押禁見，據了解，楊姓消防設備業者就是李明的女性友人，甚至還是台南消防月曆近幾年承攬的廠商，兩人涉貪終究紙包不住火，全遭檢方一一查出。

前台南消防局長李明峯收賄300萬，25號遭羈押禁見。（圖／TVBS）

廉政署調查人員於 24日大規模搜索台南市消防局，隔天 25日檢方便查出前消防局長李明峯與楊姓消防設備業者勾結，共收賄300萬的。台南市政府發言人田玲瑚表示，相關案件已進入司法調查程序，市府尊重司法並依法行政。

據了解，李明峯和楊姓業者從 2023年開始，共同收受另一名曾姓消防設備業者給予的金額，讓對方能夠獲取民間捐贈救災車的營收利益。這類消防車主要是用於展演易燃性液體等一類火災的高壓細水霧幫浦消防車，去年 9月就有民間團體捐贈，每部價值約在 250至 450萬元之間。

楊姓消防設備業者就是李明峯女性友人，兩人勾結收賄300萬均收押。（圖／TVBS）

有知情人士透露，被收押的楊姓消防設備業者除了是消防局高層的女性友人外，還是台南消防月曆近幾年的承攬廠商。在三年前的月曆發表會上，她曾上台致詞表示，所有的想法都是執行之後，從消防人員那裡得到的感動才呈現出當天的月曆。

值得注意的是，在搜索當天，楊姓業者被致電時並未回應，原來是已經因捲入涉貪案件被檢方帶走。而李明峯則是在 12日突然辭去消防局長職務，並於 17日在旅館傳出自殘被救的消息，時隔一周就爆出涉貪案。據了解，兩人是朋友關係，各自利用職務收賄，因此觸犯貪污治罪條例，25號均已遭到羈押禁見。

