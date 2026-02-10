台南前消防局長李明峯收賄320萬起訴移審 法官不放人「年菜只有看守所便當」

南市消防局前局長李明峯被控收受賄賂案今天起訴，法官裁定繼續羈押禁見。資料照片

台南市消防局前局長李明峯、女密友楊詠琪被控收受消防器材業者賄賂案，台南地檢署今（10日）依《貪污治罪條例》等罪起訴，兩人隨案移審台南地院。法官傍晚召開移審庭後，認定兩人犯罪嫌疑重大，裁定李明峯與楊詠琪均續予羈押，並禁止接見、通信。

法院裁定理由指出，李明峯與楊詠琪涉嫌觸犯《貪污治罪條例》中對於職務上行為收受賄賂罪，此為5年以上有期徒刑之重罪，兩人犯罪嫌疑均屬重大。依據目前事證，有相當理由足認被告二人有逃亡之虞，且有勾串證人、共犯或湮滅證據的可能，符合《刑事訴訟法》第101條第1項第3款的羈押原因。考量全案情節，若不予以羈押將難以確保後續審理及執行，認定有羈押的必要。

檢廉調查，李明峯從2023年起，利用其審核民間捐贈消防設備的權限，與經營消防器材公司的曾姓業者及女密友楊詠琪合謀。李明峯在公開或私人聚會中，積極向有意行善的企業及人士推銷曾男代理的「高壓細水霧機組」。

為了確保獲利，李明峯甚至下令部屬，若有民眾欲捐贈救護車，應引導其轉為捐贈特定款式的細水霧機組或幫浦消防車。李明峯取得捐贈者資訊後，隨即轉交給曾男與楊詠琪接洽簽約。根據三人約定，扣除利潤後，佣金由李明峯、楊詠琪與曾姓業者平分，每人各得三分之一。

法官裁定李明峯、楊詠琪繼續羈押。資料照片

檢廉追查，該「收賄模式」自2023年至2024年7月間，共成功銷售12組細水霧機組與8輛幫浦消防車，獲利達480萬元。曾姓業者隨後分三次交付賄款，總計給予李、楊兩人各160萬元。

這群人交付賄款的地點極為大膽，多選在消防局後方的便利超商。2024年5月及8月，曾男甚至直接將裝有數十萬元現金的牛皮紙袋，放進李明峯所搭乘的消防局公務車副駕駛座腳踏板處供其領取。

檢方查出，李明峯曾在WhatsApp群組中向曾男施壓，質疑利潤分配「我算過至少盈餘要有493萬，怎麼只有100多萬？」。業者曾男則因坦承罪行並配合調查，獲緩起訴處分，期限2年，並須向國庫繳納100萬元。



