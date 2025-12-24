台南前消防局長李明峯涉弊案「遭列被告」！檢方已聲押

台南地檢署昨（24日）針對消防局接受民間捐贈救災車輛案展開大規模偵查，懷疑過程涉及官商勾結不法牟利。檢方指揮廉政署兵分8路搜索相關單位，約談多名涉案人員，前消防局長李明峯經訊問後已被聲請羈押。

廉政署調查人員於昨天上午9點左右進入台南市消防局，針對秘書室、災害搶救科及車輛保養場等處所進行搜索，調取大量公文與帳目資料，行動持續至中午才結束。檢調掌握線報指出，部分捐贈案件疑似有局內官員與業者串通，藉由捐贈流程從中獲取不當利益。

調查人員同步帶回搶救科長、車保場長、前局長秘書及司機等4名相關人員進行偵訊，並傳喚多名證人到案說明，逐一比對車輛採購、驗收與實際使用狀況，釐清是否存在弊端。

前局長李明峯則是因涉案遭被列為被告並遭聲請羈押，檢方表示已掌握關鍵證據，認定有羈押必要性，將由法院進行後續裁定。檢調強調全案仍在偵辦階段，不排除擴大約談其他相關人員，將徹底追查是否涉及貪瀆或其他違法情事。

台南市消防局也做出回應，表示將全力配合廉政署與檢方調查作業，後續會依偵查進度對外說明，不會影響第一線救災勤務的正常運作。

