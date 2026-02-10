台南前消防局長李明峯涉收賄160萬 南檢偵結起訴移審法院
台南市政府前消防局長李明峯等人涉貪，涉嫌遊說鼓吹民間捐贈者向曾姓業者購買高壓細水霧機組或幫浦消防車，平分獲取的銷售利益，李明峯再向曾姓業者收賄新台幣160萬元。台南地檢署昨天偵結起訴，今天（10日）移審台南地方法院。
南檢今天指出，李明峯、楊姓及曾姓業者欲獲取銷售消防設備及器材商機利益，民國112年先由曾姓業者經營公司從國外代理進口高壓細水霧機組（可裝置於小型皮卡車成為幫浦消防車），李明峯再於公私場合推廣遊說民間捐贈，並要求消防局人員配合。
李明峯取得民間捐贈者資訊後，提供曾、楊兩人接洽聯繫，讓民間捐贈者向曾姓業者公司訂購機組或車輛，由李明峯審核同意捐贈給消防局，三人再平分營收利潤，各得三分之一。
檢方調查，曾姓業者公司112年至113年7月共販售高壓細水霧機組12組、幫浦消防車8輛，獲利480萬元；曾姓業者先後交付李明峯、楊姓業者各160萬元賄賂。
南檢去年12月24日指揮廉政署搜索8處，傳訊被告及證人共10人，隔天當庭逮捕李明峯及楊姓業者，向法院聲押獲准，昨天依涉犯貪污治罪條例起訴，今天移審台南地方法院。
另外，檢方對曾姓業者做出緩起訴處分，緩起訴期間2年，且在6個月內向國庫繳交100萬元及參加法治教育。
責任主編：于維寧
其他人也在看
春節醫療分流 急診即時監測
記者陳治交∕台南報導 今年春節連假長達九天，台南市政府啟動「春節醫療量能整備專案」，…
台南前消防局長李明峯涉收賄160萬 檢起訴移審
（中央社記者張榮祥台南10日電）台南市政府前消防局長李明峯涉嫌遊說鼓吹民間捐贈高壓細水霧機組或幫浦消防車，再向曾姓業者收賄新台幣160萬元，台南地檢署昨天偵結起訴，今天移審台南地方法院。
高金素梅涉詐助理費遭搜索 王世堅喊「無政治介入」籲從容面對
無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費，今（10）日遭檢調約談，國民黨立委抨擊此舉是「民主寒冬」。不過，民進黨立委王世堅稍早表示，這僅是單純的司法調查，完全沒有任何政治因素，並相信高金素梅委員的為人處事，只
南投縣九九峰氦氣球樂園將於11日啟用 12日起開放全國民眾預約
（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】南投縣九九峰氦氣球樂園將於11日啟用試營運，日前開放給南投縣民及草 […]
許淑華宣布4月1日起長輩健保費縣府出 每人年減近萬元負擔
南投縣議會今（9）日通過追加減預算案，縣長許淑華隨即宣布今年4月1日起，南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民的健保費將由縣府全額負擔，全縣預估超過10萬人受惠。 南投縣115年度總預算第一次追
埔里申設掩埋場 投縣議員陳宜君要求修訂取水口管制標準
埔里廢棄物掩埋場申設案，地方擔心污染水源強力抗爭，議員陳宜君今（9日）在議會質詢時指出，南投縣現行取水口上游1公里不得設置污染水源設施的管制標準，係1998年訂定，早已無法準確反映現今水源污染風險，民間公司也才能申設掩埋場，要求縣府修改相關規定，並導入下游反應時間與水流係數風險分級機制，全面強化水源
南消前局長李明峯涉三次收賄 南檢偵結起訴
記者陳治交／台南報導 台南地檢署偵辦前南市消防局長李明峯等人涉貪案，業經偵查終結，指…
起飛前一刻上銬！巴西「戀童癖機師」遭逮捕 涉嫌多起施虐未成年案件
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導巴西南美航空公司（LATAMAirlines）一架飛機在即將起飛前，機長因遭警方指控犯下多起性剝削未成年者罪行，在所有乘客面...
美軍東太平洋打擊疑似運毒船 擊斃兩人
（中央社華盛頓9日綜合外電報導）美國軍方今天表示，美軍在東太平洋對一艘涉嫌走私毒品的船隻發動攻擊，擊斃了兩名販毒嫌犯。
築間1月營收3.8億元 啟動雙引擎策略、拚營運逐步回穩
築間餐飲集團（7723）因推進品牌結構優化與門店定位調整，加上去年農曆春節落在1月墊高基期，1月營收3.8億元、年減24.22％。
不是拍電影！義8歹徒偽裝警察封鎖國道 搶運鈔車爆破太驚悚
義大利在本月9日發生一起震撼的運鈔車搶劫案，一輛運鈔車行駛在普利亞（Puglia）國道上，被一群已經事先埋伏好的歹徒襲擊。這群歹徒先封鎖國道，之後更用爆破的方式，現場狀況相當震撼，幸好這起事件並未造成人員傷亡，至少有2名歹徒遭到警方逮捕。
正國會「正派台中隊」6人組 完成民進黨市議員初選登記
《圖說》現任議員江肇國、周永鴻、蔡耀頡、張家銨與新人曾咨耀、陳怡潔6人，組成「正派台中隊」連線。 【民眾網諸葛 […]
台灣燈會車票開搶！高鐵加開38班次 這週開放預售
【記者莊偉祺／台北報導】今年台灣燈會移師嘉義，燈會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊。高鐵今（10日）將於3月3日至15日燈會期間，加開38班次列車（南下21班、北上17班），預計自2月12日起陸續開放預售。
南市前消防局長李明峯涉收賄160萬 南檢偵結起訴
台南地檢署偵辦台南前消防局長李明峯貪汙案今（10）日宣布偵結，李明峯涉嫌透過媒合民間捐贈消防設備，與楊姓、曾姓消防設備業者謀取不法利益，收賄160萬。檢方依涉對於職務上行為收受賄賂罪嫌等起訴李明峯及楊
以大局為重 南市議員陳怡珍宣布不參選連任
台南市四連霸議員陳怡珍10日在姐姐、民進黨提名台南市長參選人陳亭妃及多位北區里長陪同下，宣布不參與民進黨北區、中西區議員初選登記，盼讓黨內提名單純化、促進有效整合。陳亭妃表示，面對即將到來的選戰，團結是最重要的力量。陳怡珍表示，感謝16年來支持她的市民與基層夥伴，外界普遍認為她不論初選或大選，連任議員並不困難，但在市長初選過後，為了團結，並讓更多黨內優秀夥伴有參與的空間，她必須做出不參選連任的艱難決定。她強調，服務絕對繼續，未來不論站在什麼位置，對台南的愛、對基層的承諾，都不會改變，目前最重要的就是專注於市長、議員、里長的輔選工作，協助團隊爭取最大席次，讓台南持續前進，因為我們不止2026要贏，更要打下底氣，讓2028賴總統連任在台南的得票率超過2024賴總統在台南的得票率，因為我們有共同的使命，就是要讓台灣繼續大步向前。陳亭妃指出，陳怡珍連任四屆議員，連續四次參與黨內初選均以民調第一名獲得提名，歷次大選也都獲得鄉親高度肯定，第四屆連任議員也是以第一高票當選，16年來深耕基層，長期服務地方，不少里長都見證她清晨送車、走訪社區的日常，是一步一腳印累積的信任。陳亭妃表示，身為市長參選人，必
新港媽神旅行特展（1） (圖)
新港媽神旅行特展即日起至4月26日在新港奉天宮展出，回顧近30年來新港媽祖如何一步步走出廟埕，跨海、登峰、走向世界。
綠衫軍戰績起飛Tatum反而猶豫？ 坦言憂心復出破壞團隊化學效應
波士頓塞爾提克傳來振奮人心的好消息，當家球星 Jayson Tatum 自去年 5 月阿基里斯腱撕裂後，復健進度取得重大突破。球團在台灣時間今（10日）宣布，已將 Tatum 安排至 G 聯盟的附屬球隊緬因塞爾提克（Maine Celtics）參與練球，這象徵他距離重返 NBA 賽場已跨出最關鍵的一步。
高金素梅涉詐原民協會補助款遭搜索 中國製快篩流向也成焦點
台北地檢署今天（10日）指揮調查局展開大規模搜索行動，約談無黨籍立委高金素梅。除先前傳出她疑涉以人頭方式詐領立委助理費外，檢調同時也針對其曾發送中國製快篩試劑，是否違反
【每日揭詐】誤信FB減肥廣告 婦遭誆「再買才能退費」慘賠積蓄
防詐中心公布最新統計資料，2/9全國共受理402件詐騙案件，財產損失金額高達新台幣1億5148.6萬元。
台中市家用廚餘機補助 首批100筆完成撥付 (圖)
台中市政府115年起補助市民購買家用廚餘機，每戶最高補助新台幣5000元，市府經濟發展局表示，首批共100筆補助款已於10日撥付完成，款項已匯入申請人所提供的指定帳戶。