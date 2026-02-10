台南前消防局長李明峯涉貪遭起訴 與女密友共拿320萬回扣

前台南市消防局長李明峯（右）涉貪遭羈押，今被起訴。（台南市府提供）





台南市前消防局長李明峯去年12月突閃辭，當時外傳是因家中高齡長輩身體出狀況，因此向台南市長黃偉哲提出辭呈。但他隨後被爆出在局長任內涉貪，短短1年多不法獲利480萬元，他與楊姓女友人各拿160萬元。李明峯及楊女遭羈押禁見，台南地檢署今天（10日）偵結，依《貪汙治罪條例》中「對於職務上行為收受賄賂罪」，將李明峯及楊女提起公訴。

檢方起訴指出，李明峯任內利用職務之便，積極推廣民間捐贈的消防用車輛裝設「高壓細水霧機組」，雖打著防災口號，背後卻交代楊女及曾姓消防業者，與捐贈者接洽安裝，再從中收取回扣。從2023年到2024年7月底，不法獲利達480萬元，李明峯與楊女各拿160萬元。

檢方掌握，曾姓業者將160萬元分成3次交付給李明峯，都是用公務車開到消防局後方超商，並在車上交付。南檢去年12月24日指揮廉政署南部地區調查組到消防局調取資料，並搜索8處、傳訊10人，12月25日凌晨逮捕李明峯與楊女，並向法院聲請羈押獲准。

台南地檢今天偵結，依《貪汙治罪條例》中「對於職務上行為收受賄賂罪」，將李明峯及楊女提起公訴。曾姓業者則獲緩起訴處分，6個月內須向國庫繳交100萬元，並參加法治教育。（責任編輯：王晨芝）

