台南前消防局長李明峯穩坐15年內幕 全靠立院前院長蘇嘉全夫妻力薦

台南市消防局前局長李明峯就任15年，創台灣消防史記錄。市府提供

台南市消防局前局長李明峯任職將屆15年的前夕，先是閃辭，後傳自傷，引發台南政壇議論。當年他以空降姿態接任台南升格直轄市後的首任消防局長，消防界傳聞，關鍵點是時任民進黨秘書長蘇嘉全及蘇妻洪恆珠向時任市長賴清德力薦，李明峯才能擊敗一票競爭對手，一待就是15年。

今年65歲的李明峯，警大47期消防系畢業，1982年初派到台南市擔任消防警察分隊長，2年後調派到高雄港務警察所，1984年到1997年間李都在港務警察、省警務處及高雄縣消防警察隊任職。直到1998年9月李明峰獲時任屏東縣長蘇嘉全邀請，出任屏東縣消防局長6年。

2005年3月，李明峯打敗多名競爭者進入消防署擔任主任秘書，當時內政部長正是老長官蘇嘉全；同年3月24日屏東縣消防局長交接儀式，蘇妻洪恆珠也以李明峯警大47期同學的身分參加。李明峯進入消防署後，不到一年就升任副署長。2010年12月，台南市升格直轄市後，李明峯轉任首任消防局長。

台南升格直轄市時，眾人都以為原省轄市局長吳明芳有機會接下首任消防局長，不過2010年12月15日賴清德仍公布，由時任消防署副署長李明峯接任消防局長，消息一出讓消防及義消界譁然。

當時坊間就傳出，吳明芳被視為前市長許添財的人馬，所以未獲賴清德青睞，再加上時任民進黨秘書長蘇嘉全及蘇妻洪恆珠力薦，李明峯因此從消防署空降台南市，一待就是15年。堪稱台灣消防史上的特殊記錄之一。

