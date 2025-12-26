台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光

記者林昱孜／台南報導

台南市前消防局長李明峯涉貪遭收押禁見，與其聯手的楊姓女密友長相曝光。（圖／民眾提供）

台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。

前消防局長李明峯與楊姓女密友關係匪淺，甚至後續還成立科技公司，負責負責引進、銷售高壓細水霧幫浦消防車。（圖／翻攝台南市消防局官網）

「所有的想法都是執行後，你們給我的感動，我們才呈現今天的月曆，今天的作品」，楊姓女密友2022年站上記者發表會，與台南市消防局關係緊密。台上的她台風穩健，及肩長髮、熟齡卻保養得宜，字句感謝消防各單位的支持，後來還在力推高壓細水霧幫浦消防車後，另外成立了科技公司，負責引進、銷售。

楊姓女密友與前消防局長李明峯關係匪淺，更曾以數位行銷公司負責人出席記者會。（圖／翻攝台南市消防局官網）

據了解，只要有民間企業願意捐贈消防車輛或裝備，就會優先推薦高壓細水霧幫浦消防車，由相關人員向楊女名義上的「一人科技公司」簽約下單，但實際上轉由向曾姓男子公司購買消防設備車輛，總計數10輛，李明峯與楊姓女密友則藉此收受回扣，另外還協助曾男送審消防設備工程相關資料，順利通過。

台南市消防局2年前開始倡議，引進高壓細水霧幫浦消防車，後續卻爆出李明峯與楊姓女密友以此抽佣收賄300餘萬元。（圖／翻攝畫面）

台南地檢署查出，李明峯自112年起與楊姓女密友共同收受曾姓消防設備業者給予之金錢賄賂300餘萬元，涉違反貪污治罪條例嫌疑重大，當庭逮捕2人，並向法院聲押請羈押禁見獲准。另外，曾姓業者諭知10萬元交保，其餘被告及證人請回。



台南市前消防局長李明峯閃辭引發爭議，後又發生摩鐵自傷事件，涉貪遭檢方聲押獲准。（圖／記者林昱孜攝影）

