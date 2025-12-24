台南前消防局長李明峯遭拘提搜索 憂淪陳凱凌2.0閃辭逃避仍被抓

台南市消防局前局長李明峯涉及貪瀆弊案，今天遭檢方拘提。資料照片

廉政署南部地區調查組今（24日）上午率隊搜索台南市消防局，執行貪瀆案件。台南地檢署下午證實，該案是前消防局長李明峯涉及貪瀆案件，共有4名涉嫌人，6名證人，共搜索8處地點，檢廉持續偵辦中。檢方證實李明峯涉及貪瀆，直接合理化他在本月12日閃辭，17日尋短的脫序行為。政壇指出，李明峯閃辭就是不願重演2022年12月前經發局長陳凱凌在辦公地點遭檢調帶走的窘境。

根據《鏡報》掌握線索，廉政署在半年前接獲檢舉信，指稱台南市消防局前高層從今年初開始，積極推行市價250萬到450萬的高壓細水霧幫浦消防車，但販售細水霧幫浦設備業者卻是前高層的民間女友人，該友人甚至承攬近幾年的台南市消防月曆。

據悉，檢調偵辦案由是「民間捐贈救災車輛，相關人員是否從中獲利」。廉政人員到六樓局長室旁的秘書室，五樓災害搶救科、一樓車輛保養場帶回「高壓細水霧幫浦消防車」相關資料，搜索行動接近中午時結束。

南檢指出，該案共有4名嫌疑人、6名證人，據了解，除李明峯及消防設備廠商楊詠琪外，檢調還帶回大隊長、搶救科長、車保場長、前局長李明峯的秘書、司機等人偵訊。

廉政署偵辦這起貪瀆案的風聲，日前疑似不慎走漏，隨即就傳出前消防高層本月12日閃電請辭，甚至謠傳前高層擔心重演2022年12月前經發局長陳凱凌遭檢調帶走事件，連日來壓力山大出現脫序行為，至於詳細案情仍待檢調釐清。

台南市經發局前局長陳凱凌涉貪瀆弊案，檢調在市府辦公室抓人。資料畫面



