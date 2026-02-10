台南前消防局長李明峯遭起訴！ 爆聯手女密友收賄320萬

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

前台南市消防局長李明峯遭控涉嫌利用職務權限，與消防設備業者共謀，以民間捐贈消防設備為名行牟利之實。台南地檢署指揮廉政署南部地區調查組調查後，將李明峯及其女性密友楊詠琪依違反《貪污治罪條例》提起公訴。

前台南市消防局長李明峯（右）遭控涉嫌利用職務權限，與消防設備業者共謀，以民間捐贈消防設備為名行牟利之實。（圖／消防署臉書）

檢方指出，50多歲楊女與李明峯關係密切，並曾介入台南市消防局消防月曆製作。67歲的李明峯自台南縣市合併升格後擔任首任消防局長，任期長達15年，原預計任職至2026年市長黃偉哲任期屆滿後退休，但去年12月突因家庭健康因素請辭，之後爆出涉及貪瀆並遭收押。

調查顯示，李明峯在審核民間捐贈設備的職權下，與楊女、曾姓業者共謀，藉由銷售消防設備得利。2023年起，曾男經營的消防設備公司代理國外高壓細水霧機組，該設備可讓小型皮卡車改裝成幫浦消防車。李明峰多次向民間人士遊說捐贈此類設備，並要求局內引導原本欲捐救護車的民眾改捐該設備，再由業者接手簽約，李本人再以職權審核放行捐贈案，形成官商勾結利益鏈。

相關公司共售出12組機組及8輛幫浦消防車，總獲利約480萬元，李、楊、曾三人均分利潤。曾姓業者分別於便利商店或消防局公務車內等地點交付李、楊賄款，各收受共160萬元。檢方同步掌握多次行賄細節。

2025年12月間，檢方指揮搜索及拘提行動，最終羈押李明峯與楊女，2人被依貪污治罪條例「職務上行為收受賄賂罪」起訴；曾姓業者則獲緩起訴2年，6個月內須繳交國庫100萬元並接受法治教育。檢方表示，將持續追查是否涉及其他不法，強調不容假公益之名行貪瀆之實。

