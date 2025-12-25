台南前消防局長李明峯閃辭又爆摩鐵受傷 涉貪300萬收押禁見

台南市前消防局長李明峯。（資料畫面）

台南市前消防局長李明峯本月12日才閃辭，之後傳出在汽車旅館內自傷，昨天廉政署南部地區調查組發動搜索，證實李明峯涉及貪瀆案件，涉嫌與消防設備楊姓女業者共同收受消防設備曾姓業者賄賂300餘萬元，經檢方訊問後，今天（25日）凌晨將李、楊2人當庭逮捕，並向法院聲請羈押，台南法院裁定2人羈押禁見。

李明峯近兩年積極推廣「高壓細水霧幫浦消防車」，若民間企業有意捐贈，就由消防設備楊姓女業者接洽，再由曾姓業者出貨，李被控事後索拿回扣。台南地檢署認為李明峯、楊詠琪犯罪嫌疑重大，加上有逃亡、湮滅證據及勾串共犯或證人，今向法院聲請羈押，台南地院法官晚間裁准。

法院指出，經訊問李明峯、楊女2名被告，綜合2人供述及卷內相關事證，足認李姓被告涉犯《貪污治罪條例》對於職務上行為收受賄賂罪，楊姓被告亦涉犯同條例相關罪名，犯罪嫌疑均屬重大，且有相當理由足認存在逃亡、勾串證人或共犯、湮滅證據之虞，符合羈押要件，經衡量公共利益與被告人身自由後，認無法以具保、責付或限制住居等替代手段取代羈押，裁定2人羈押並禁止接見通信，全案仍可依法提出抗告。