台南前消防局長李明峯閃辭、摩鐵見血又傳涉弊 與民間女友人遭聲押

台南市前消防局長李明峯（左圖，台南市政府提供）請辭後風波不斷，今天凌晨被檢察官聲押。



任職15年的台南市前消防局長李明峯請辭後風波不斷，繼日前在摩鐵發生流血意外事件後，昨又遭廉政署約談，疑似是和接受民間捐贈救災車輛卻從中獲利有關。檢察官複訊後，今天（12/25）凌晨1時向台南地方法院聲請羈押。

此事源於廉政署日前接獲檢舉，指出台南市消防局某高層自今年初開始，就積極推動市價250萬元至450萬元不等的「高壓細水霧幫浦消防車」，不過其中的水霧設備廠商卻是該高層民間友人楊姓女子，且除了水霧設備外，還一併承攬近年來的消防月曆製作，引發是否圖利質疑。

全案由台南地檢署派駐法務部廉政署南部地區調查組檢察官偵辦，昨上午前往台南市永華消防中心進行搜索，共計搜索8處，同時查閱六樓秘書室資料，就相關資料進行蒐集與查閱，並約詢李明峯在內共4名涉案人、證人6人。

檢方複訊後，今天凌晨向法院聲押李明峯及楊姓女業者，曾姓消防設備業者以10萬元交保候傳，其他被傳訊的消防局官員、證人等均被請回。

