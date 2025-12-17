台南前消防局長李明峯閃辭5天傳摩鐵自傷 應酬酗酒引爆家庭衝突

台南市消防局前局長李明峯閃辭5天後，昨晚在摩鐵自傷。台南市政府提供

台南市消防局前局長李明峯12日閃辭引起台南政壇議論，不料，17日晚間竟傳出他在汽車旅館內的尋短意外。據了解，李明峯辭職後仍有許多應酬酒局，他餐敘時常喝太多，為此與妻子吵架。昨天上午兩人為了是否共同出席餐敘再度口角，下午李明峯跟友人聚會後索性到汽車旅館休息，沒有及時退房才被發現疑似尋短。李明峯先是閃辭，昨天再傳尋短狀況，更讓各界相當震撼。

昨晚7時37分，南區大同路二段某汽車商旅業者報案，一名年約70歲男性手部不明原因刀傷，請求派遣救護車。專責救護隊員抵達後，赫然發現傷者是前局長李明峯。救護員回報，李明峯雖然精神委靡，但意識清楚，自述不慎持刀割到右手肘，檢傷發現，李的手部有刀傷、血壓偏低，隨後被送往永康奇美醫院治療。

李明峯被送醫時，生命徵象穩定，所幸並無生命危險。奇美醫院指出，醫療團隊已對傷患進行相關處置，傷口已縫合，病況穩定，院方已安排李明峯住院觀察。

親友指出，李明峯這個月12日閃辭後，晚間仍有不少應酬酒局，近來常受邀餐敘，他餐敘時常喝太多，為此與妻子吵架。昨天下午李明峯原要出席聚會，但又因為喝酒與退休問題與妻子吵架，他負氣離開住處，不久又傳訊息請妻子載他去應酬，但遭妻子拒絕，他最後獨自出席酒局。

據悉，李明峯中午與友人餐敘小酌後到南區大同路上某汽車旅館休息，由於他與家人約定的接送時間逾時，再加上休息時間截止時，汽旅櫃臺仍不見李明峯離開，房務員開門查看，發現他倒臥床上、右手肘有刀傷，緊急報案並請救護車將傷者就醫。

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



