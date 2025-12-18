台南前消防局長李明峯「摩鐵內刀傷噴血」 奇美醫院發聲

消息傳出時震撼外界！前台南市消防局長李明峯，昨（17日）晚間發生在摩鐵內「手肘受刀傷」、「血壓偏低」的驚悚事件，所幸緊急送醫後無大礙，奇美醫院也發聲了。

前台南市消防局長李明峯（右）。 （圖／台南市政府提供）

翻開李明峯的經歷相當傲人，曾在高雄、屏東等地擔任消防局的相關要職，更曾任內政部消防署主任秘書、副署長，從2010年接下台南市升格直轄市以後的首任消防局長，任職超過15年，在國內的消防首長中，資歷深厚的程度排在前幾名，還曾獲《經理人月刊》評選為百大經理人的殊榮，任內致力推動消防職安改革與火災搶救流程優化。

只是本月12日當天他在凌晨4點多，突然從市府局處首長的群組跟消防內部群組通通「閃退」，隨後便以「高齡長輩身體出狀況」為由，跟市長黃偉哲請辭獲准，市府發言人田玲瑚也證實此事。

請辭後第6天，卻突然發生他本人竟現身摩鐵，手還受傷的驚悚事件。轄區警消指出，昨晚9點獲報，到場後確認李明峯的意識清醒、生命跡象穩定，右手肘有刀傷、血壓偏低，據傷者自己表示是「不小心割到」，旋即送永康奇美醫院治療。

醫院方面也對此做出回應，表示李前局長已由醫療團隊進行相關處置，病況穩定，院方將全力提供醫療協助，並依病人及家屬意願，目前暫不對外公布詳細病情，請外界給予病人及家屬隱私與空間，感謝各界的關心。



