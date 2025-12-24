台南前消防局長疑涉貪瀆 檢調8路搜索帶回10人

廉政署及檢調人員來到永華消防中心搜查。台南消防局李姓前局長被爆出，疑似涉入消防採購及捐贈貪瀆案件，調查單位24日兵分多路搜索消防局等8處，帶回涉案人及證人共10人。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸說：「今天指揮廉政署人員至台南市政府消防局調取相關資料，共計搜索8處，約詢涉嫌人4人，證人6人，目前正持續調查中。」

高壓細水霧噴向由易燃液體引發的火源、壓制火勢。去（2024）年9月，台南消防局首創以企業捐贈的高壓細水霧設備，安裝在高機動性皮卡車，成為穿梭巷弄利器。

廣告 廣告

原本是樁美談，但消防局近兩年已受贈共45台相關設備，雖捐贈單位不同，設備卻是同一廠商供應，遭懷疑是消防局向捐贈單位指定了特定供應商。

消防員工作權益促進會秘書長陳彥凱指出，「這個（捐贈）確實是現行消防常見的狀況，會讓消防局覺得說我就是仰賴捐贈，來處理消防員的裝備就好了，它在編列預算上面，等於是長期這一塊是缺乏的，這些裝備它牽涉到工作現場的安全，我們還是會覺得它，應該回歸到由消防局本身來承擔。」

消改團體認為，各地消防局過於仰賴企業捐贈，恐怕導致消防設備預算編列陷入惡性循環；除了捐贈，有網友爆料，台南消防月曆也被同一廠商得標，質疑其中巧合性，24日下午記者到廠商登記地址按門鈴無人應答，電話也無人接聽。

台南市政府發言人田玲瑚表示，「目前相關的案件已經進入了，司法調查程序，市府尊重司法 依法行政，也希望調查的結果能夠釐清事實，勿枉勿縱。」

台南市府表示尊重司法，但前高層疑似涉入弊案，讓消防局聲譽受損，藍綠民代呼籲檢調公正調查，更提醒市府不能因捐贈就輕忽相關規範。