台南前議長郭信良提供土地偷倒廢棄物遭起訴 檢揭：爆料照被他「秒刪滅證」

檢方起訴書揭露郭信良惡行，直指他不僅讓業者濫倒廢棄物，還刪除隱匿員工蒐證的照片。

前台南市議長、現任議員郭信良，涉嫌提供其規劃開發的光電案場土地，供廠商違法回填近4萬9,372 立方公尺的營建混合廢棄物，嚴重破壞生態環境，橋頭地檢署偵查終結，依《廢棄物清理法》等罪嫌對郭信良、李南翰、徐哲斌、黃久泰、蔡政原等 5 人 及相關公司法人提起追加公訴。檢方審酌郭信良身為民意代表卻知法犯法，犯後仍始終否認犯行，態度不佳，因此請法院從重量處有期徒刑3年6月。

檢方認定，郭信良現為台南市議會第 4 屆議員。其於 2022 年規劃開發光電案場，透過其經營的昱峰能源工程股份有限公司，向王姓男子等人 承租台南市安南區城西段共 13 筆土地。然而，由於未能取得台電饋線容量或電業籌設許可，案場遲未動工，土地一直處於閒置狀態。

2024 年國家住宅及都市更新中心於台南市安南區辦理「和順安居社會住宅新建統包工程」。大營造實際負責人李南翰承攬該工程的營建剩餘土石方外運作業。李南翰為節省應將土方運至合法土資場處理的成本，便向郭信良探詢有無土地可供回填。

郭信良先前曾多次向李南翰調借資金而有情誼，且明知回填土方源自地下室開挖工程，極可能夾雜混凝土塊、磚塊等營建廢棄物，仍基於未經許可提供土地堆置廢棄物之犯意，同意提供城西段土地供回填使用。

李南翰隨後夥同大公司工地主任徐哲斌、達企業社負責人黃久泰、駕駛蔡政原等人共謀，自 2024 年 8 月 20 日起至同年 10 月間，將「和順安居工程」產生、未經合法土資場處理的營建混合廢棄物土方，運送並回填堆置於城西段土地。傾倒數量龐大，約達 4萬9372 立方公尺。這些混合廢棄物包含磚塊、混凝土塊，以及疑似塑膠管材、塑膠器具等。

期間，昱峰公司不知情的李姓員工多次發現回填土方內含大量廢棄物，並拍照回報給郭信良。然而，郭信良不僅未即時制止非法行為，反而將相關照片、影像刪除，持續容任廠商非法回填。後續，部分篩選出之大型混凝土塊（約 352 立方公尺），復遭李南翰與黃久泰非法運送至台糖公司出租之土地暫置，均未依《廢棄物清理法》規定辦理。

檢方認為，郭信良所為涉犯《廢棄物清理法》第 46 條第 3 款之未經主管機關許可提供土地堆置廢棄物罪嫌。李南翰、徐哲斌、黃久泰、蔡政原等人，則犯同法第 46 條第 4 款前段之未經許可清除廢棄物罪嫌，並為共同正犯。此外，大灣營造股份有限公司及○崴工程有限公司依《廢棄物清理法》第 47 條追究法人刑責。

檢方請求法院審酌郭信良身為民代、曾任議長，本應以身作則維護環境，卻為一己之私提供土地供人非法堆置大量營建廢棄物，嚴重破壞生態環境。且其犯後態度不佳，始終否認犯行，因此請法院從重量處郭信良有期徒刑 3 年 6 月，以資懲戒。

此外，檢方請求法院依法宣告沒收或追徵李南翰、黃久泰、蔡政原等人的犯罪所得。其中，李南翰節省處理費用約新臺幣 296 萬 2,320 元；黃久泰收受運輸費用約 543 萬 920 元；蔡政原收受報酬 2 萬 4,000 元。



