即時中心／徐子為報導



前台南市政府研考會主委蒙志成傳出疑不當使用特支費，並將公務車私用，檢調於今年6月26日突襲搜索，並傳喚蒙到案說明，複訊後檢方諭知50萬元交保，妻子也被5萬元交保，2人並限制出境、出海。台南地檢署今（10）日偵查終結，認定蒙志成使用特支費購物、聚餐，私用公務車共貪6萬2240元，依《貪污治罪條例》起訴。





原在成功大學政治系擔任副教授的蒙志成，學術專長是政治心理學、兩岸關係、民意研究等，去年7月才接任台南市研考會主委。上任未滿1年，就遭人檢舉私用特支費和公務車；先前市府內部便傳出風聲，就有人提醒主委應該注意相關行為。



經台南地檢署檢察官複訊後，認定蒙志成與妻子李女涉犯貪汙治罪條例，嫌疑重大；但檢方認為無聲請羈押之必要，諭知兩人分別以50萬及5萬元交保，並限制出海、出境。



南檢起訴書指出，蒙志成於去（2024）年7月1日起至今年6月27日止，擔任台南市政府研考會主委，他涉利用職務機會，將家庭聚餐等費用指示商家開立統編發票或收據，隨後虛偽記載「餐費等-因應研考業務需要」以詐得款項。另外，蒙志成與妻子購物與用餐時，也會要求商家輸入統編後以便核銷。



檢方查出，蒙志成曾以「為民服務費」購買台糖長榮自助餐券22張並核銷，其中有5張餐券用於家族聚餐。此外，蒙也曾也想把家人的作業簿、馬卡龍捲尺等學生用品花費也拿來報公帳，卻因自覺不妥後又抽回單據。蒙志成也擅自駕駛公務車從事私人行程，如接送家人、前往購物中心等，檢方統計，蒙共詐得6萬2240元。



檢方認為被告蒙志成與妻子於偵查中已自白，且犯後態度良好，深表悔意，且繳回全數犯罪不法所得共計6萬2240元，請法官量處適當之刑，以勵自新。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／台南前高官慘了！公務車接送家人購物 貪污罪起訴

