台南加強滯洪池環境維護 導入割草機器人降職災風險

（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市府水利局邀集工研院及在地廠商研發「智慧割草機器人」，盼加強轄管滯洪池周邊環境維護及除草工作，也降低人力除草可能造成職災風險，預計115年度開始試辦。

台南市政府水利局今天告訴中央社記者，目前水利局共管理全市26座滯洪池，其中如安定蘇厝滯洪池、港口（灣港）滯洪池及仁德滯洪池等場域，因面積廣大且經水利局營造親水環境，已漸成民眾遊憩好去處。

水利局表示，因遊客與散步運動民眾非常多，滯洪池周邊環境維護與定期除草工作相當重要，以往傳統使用人力除草，效率較低，又有臨水作業及熱危害等潛在危險，可能造成職安危機，利用智慧機器人進行除草工作，既提升執行效率，又降低職災風險，可謂一舉兩得。

水利局指出，邀集工研院及在地廠商共同研發的「智慧割草機器人」，已在仁德滯洪池進行場域實證，結合滯洪池周邊不同地形，試驗智慧割草機器人爬坡及克服地形障礙能力，並針對現地不同長度雜草進行試割，確認除草情況符合需求。

水利局說明，水利局人員也在廠商指引下體驗操作遠端遙控割草機器人，發現操作簡單，經簡易教學後可快速上手，預定於115年度試辦智能割草機器人進行滯洪池定期除草作業，盼水利業務結合智能科技，達到相輔相成效益。（編輯：陳仁華）1141228