台南加強畜牧場管理 籲民眾支持畜產品溯源制度

（中央社記者楊思瑞台南26日電）非洲豬瘟及芬普尼蛋事件引發民眾關注生鮮畜禽食材安全，台南為畜牧重要生產區，市府農業局除加強畜牧場源頭管理，並呼籲民眾支持國產畜產品溯源制度，選購具合格標章產品。

台南市農業局今天辦理「選購國產肉品及蛋品 安全溯源雙倍安心」推廣活動，展示經屠檢衛生安全通過豬肉屠體印有屠宰衛生檢查合格標誌，以及產銷履歷洗選噴印雞蛋等農畜產品。

台南市農業局畜產科長徐幸君表示，因應非洲豬瘟防疫期間，全國豬隻禁運禁宰15天，11月7日開宰後，在消費市場端已可選購國產溫體豬肉，呼籲消費者購買肉品應認明合格屠宰標章，代表國產肉品經屠宰場合格屠宰，並由屠檢獸醫師進行屠體檢查，確保屠體衛生安全。

廣告 廣告

徐幸君指出，經檢查合格家畜屠體表面，將印上紅色「屠宰衛生檢查合格標誌」，冷藏或冷凍生鮮禽肉產品包裝則會貼上「屠宰衛生檢查合格標誌」，結合溯源二維條碼，民眾可手機掃描條碼查詢到生產場、屠宰等相關資訊，國產肉品合格屠宰，品質更有保障。

她說，消費者可透過國產生鮮豬肉追溯碼查詢豬隻拍賣日期、拍賣市場及來源牧場資訊，國產雞蛋經洗選後於蛋殼噴印溯源碼，可看出雞蛋洗選日期、查詢出洗選場及來源牧場，還能進一步自噴印生產方式代號，了解雞蛋來源的蛋雞飼養方式。

徐幸君表示，民眾選購時可認明通過CAS、TAP等驗證的國產畜禽肉及蛋品，經第三方嚴謹驗證、查核及品質檢驗，保障生產安全及產品品質。（編輯：陳仁華）1141126