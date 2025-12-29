台南劣警拒受理詐騙案嗆苦主「真的白癡」 不服大過遭駁回
法院認證劣警無誤！ 去年（113年）5月29日深夜，台南有位在新化分局山上分駐所服務謝姓員警，拒絕受理一起詐騙案，事後跟其他民眾聊天時，含嘲諷報案民眾「這個真的是白癡」，事後遭記大過，他不服提告，高雄高等行政法院判決駁回，認定警局的懲處無誤。
據了解，當晚詐騙案受害人吳男，在妻子陪同下前來報案，謝姓警員以「需去戶籍地分局報案」為由拒絕受理，吳男當下表示現居住地為山上，但謝員仍堅持「要以戶籍地為管轄」，並表示「你關廟來，你報錯了，你要到關廟那邊啊，要以戶籍地那個餒」，即使對方再三強調現住地在山上，他仍不願受理，更稱「165反詐專線也弄錯」，要求吳男拿身分證前往歸仁分局。
吳男只好當場再次聯絡165專線尋求協助，這次165人員親自致電跟謝員溝通，但謝員仍堅稱：「發生地就是他的戶籍地,我們這裡就不是他的戶籍地」，吳男夫妻最後只好無奈離去。
勤指中心得知此事後，同日深夜致電謝員要他受理此案，並強調「管轄地跟報案人沒有關係啊，報案人他要去哪裡報案是隨他，看要去哪裡報都可以啊」，謝員當下竟然扯說：「是吳男不願意報案」，事後更未主動通知吳男返所報案。
吳姓民眾隔日凌晨0時12分才至關廟分駐所完成報案，他向員警說：「我遭詐騙已經很可憐了，想說要報案，又要再跑一趟，心理、精神疲憊」，同時他也致電110，投訴謝姓員警不受理民眾報案。
而謝姓員警在此事發生後跟其他民眾聊天時，竟嘲諷表示「這個（吳男）真的是白癡，幹，又不是住這還在這裡亂」、「他自己買東西然後解除，這就真的白癡的啊，沒辦法」。
台南市警局也表示，經調閱監視錄影器，認定謝員確實拒絕、推諉受理民眾刑事報案，因此於去年8月14日依「工作不力、情節重大」為由記他1大過，謝員不服提復審遭駁回，他繼續向高雄高等行政法院訴請撤銷懲處，主張「原處分過重違反比例原則」，但高雄高等行政法院合議庭審理後仍駁回謝員的提告，認定台南市警局的處分無不當，因為謝員拒絕、推諉受理民眾報案的官事實明確，記大過的處分適法。
