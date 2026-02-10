台南動員490警臨檢！KTV「包廂6根」成亮點 金髮妹「上下全露」超吸睛

記者林昱孜／台南報導

農曆春節假期將到來，為讓市民安心過春節，台南市動員490名警力，針對全市型酒店、電玩店、KTV等109處及重要道路，進行臨檢、掃蕩，一共查獲各類案件26件。而各場所臨檢畫面曝光，其中某KTV包廂內，三雙白皙修長的鉛筆腿，意外成為吸睛焦點。

黃偉哲,台南市警局,台南,包廂,長腿,臨檢（圖／翻攝畫面）

警方上門臨檢，原本燈光昏暗的包廂燈光全開，逐一查驗每個人身份，氣氛全解不耐表情全寫在臉上，同在包廂內的女子，三雙修長長腿，意外成為亮點。另一間包廂內，露背、蠻腰的金髮妹也同樣成爲吸睛焦點。

廣告 廣告

黃偉哲,台南市警局,台南,包廂,長腿,臨檢（圖／翻攝畫面）

為了讓民眾平安過好年，9日晚間台南市警局出動員警、兵力共490名，針對全市大型酒店、KTV及電玩店等109處幫派分子易聚集處所，以及23處重要聯外道路實施高強度掃蕩。

黃偉哲,台南市警局,台南,包廂,長腿,臨檢（圖／翻攝畫面）

台南市長黃偉哲出席勤前教育，他於會中肯定警察局在近期多場大型耶誕及跨年活動中的表現，展現周延的部署能力。針對日前台北市發生的隨機襲擊事件，黃偉哲特別指示，市府團隊與警察局必須提高警覺，強化人潮聚集處、大眾運輸場站的巡守與風險管理，落實預防性勤務。

黃偉哲,台南市警局,台南,包廂,長腿,臨檢（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

立委林宜瑾涉詐1412萬元⋯前助理認「月領3萬假的」：作偽證！下場慘了

大掃除最佳時機點曝光！「家中4物」果斷丟了 他：準備2物轉運旺一整年

男大生傳「早安小姐＋狐獴交配照」：這妳！女同學怒報警提告 下場慘了

台南癡情夫幫忙打掃娘家⋯他見「垃圾桶2物」心碎！妻：都是小王用過的

