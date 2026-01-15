台南勞工學苑進駐曾文園區 推多元手作課程

南市勞工學苑正式進駐曾文市政願景園區，今年首場手作花藝課程「餐桌設計」將於1月24日登場，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟親自授課。(記者王涵平攝)

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工學苑正式進駐曾文市政願景園區，勞工局長王鑫基表示，除靜態講座外，特別加入動態與手作類型課程，透過實際操作，提升勞工朋友的生活美感與紓壓體驗，讓學習更加貼近生活。今年首場手作花藝課程「餐桌設計」將於1月24日登場，邀請艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟親自授課，帶領學員從花材搭配、色彩運用到整體設計概念，打造兼具美感與實用性的餐桌佈置，為日常生活增添儀式感。課程開放勞工朋友及其眷屬報名參加，名額有限，歡迎踴躍報名。

王鑫基表示，花藝系列手作課程內容相當豐富，包含2月14日「賀年節慶設計」、3月14日「自然風格」、4月18日「直立設計」、5月16日「花束設計」及6月13日「端午節掛飾」，結合節慶特色與設計巧思，讓學員在創作中感受生活之美。

