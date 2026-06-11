台南勞工局首場就業講座 助二度就業婦女新住民轉職

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勞工局今年針對二度就業婦女、新住民等多元對象辦就業講座，局長王鑫基（第一排右三）鼓勵持續學習、善用政府就業資源，提升自身競爭力。（勞工局提供）

（另開新視窗）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局今年針對二度就業婦女、新住民等多元對象規劃辦理八場次就業講座、參訪等活動，十一日首場安排專人分享轉職和和創業經驗，為二度就業婦女和新住民強化進入職場的信心和動力。

勞工局說，首場講座邀請到花常在工作室主理人林芳如，分別以「聽從內心的呼喚－告別二十年幼教舒適圈的心路歷程」及「雙手沾滿泥土的真實－找空間、擺攤

到授課的微創業日常」為題，分享轉職與創業經驗，鼓勵學員，勇敢面對職涯轉換過程中的心境變化與挑戰，並協助釐清職場定位、肯定自我價值，建立正向積極的就業態度。

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勞工局長王鑫基表示，二度就業婦女及新住民的勞動參與都很重要，鼓勵學員不要自我設限，應持續學習、吸收新知，並善用政府各項就業資源，提升自身競爭力；同時也呼籲企業看見二度就業婦女與新住民所具備的多元視角、高度韌性及豐富潛力，多加延攬人才，為企業注入新動能，打造雙贏的就業環境。

職訓就服中心主任梁偉玲鼓勵學員透過參與就業講座，增進自我成長，提升職場競爭力；該中心持續辦理職涯諮詢、職訓及徵才活動，並提供履歷健診、職涯診斷與就業諮詢等多元服務，協助求職者掌握就業方向、強化求職技巧，提前做好職涯規劃與就業準備。