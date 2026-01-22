台南北三舍中安宮重建 中楹上梁

台南市新市區北三舍中安宮重建，舉行中楹上梁大典。(記者劉婉君攝)

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市新市區北三舍中安宮主祀中壇元帥，3年前因有60年歷史的廟宇建築，損壞嚴重，影響信眾出入安全，展開重建，今(22)日舉行中楹上梁儀式，許多附近民眾及信眾前往觀禮，共同見證。

北三舍中安宮舊有廟體牆面斑剝，彩繪褪色模糊，木質梁柱也遭蛀蟲啃蝕嚴重，在安全考量下，由退休校長蘇敬仲擔任重建委員會主任委員，於2024年1月動土，展開重建，歷經2年施工，目前已完成1樓初期主體建築，2對龍柱已佇立完竣。

廣告 廣告

今天的中楹上梁大典，市長黃偉哲、副市長姜淋煌均到場參與，依傳統道教儀式叩謝天地神祇與樑神，並由黃偉哲及蘇敬仲點燃上梁鞭炮，宣告儀式圓滿完成，現場也準備平安圓與民眾分享，同時也發送梁神發財金。

黃偉哲表示，上梁表示重建工程已超過一半，寺廟教人為善，祈求工程進行順利，也希望神明保佑新市區民、台南市民平平安安。

蘇敬仲說，北三舍社區只有80餘戶，在眾多地方仕紳的幫助及全體信徒的團結努力下，中楹上梁才能如規劃期程達標，後續的重建工作，仍需許多人力、財力、物資投入，將會繼續努力，讓工程可以繼續順利完成。

台南市長黃偉哲(左)等人發送梁神發財金給學子及民眾。(記者劉婉君攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》醫療暴力！酒後割腕暴走 重拳打飛中港澄清護理師成腦震盪

北科附工校長不適任被「改任」 教團肯定國教署、校長駁斥指控

川普撤回歐洲8國關稅威脅！ 已和北約達成格陵蘭協議架構

台南車站鐵路地下化 交通部公布未來新樣貌

