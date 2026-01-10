台南北區再添親子新亮點 「元寶樂園」化身特色遊戲場重新出發





曾是1960年代南部規模最大、承載無數台南囝仔童年回憶的「元寶樂園」，今化身「北園公園」重新出發，為台南北區親子活動場域再添新亮點。台南市長黃偉哲今（10）日與市民一同開箱「北園公園特色遊戲場—元寶樂園」，並舉辦懷舊童玩闖關活動，吸引逾200位親子家庭共襄盛舉，現場氣氛熱鬧溫馨。

黃偉哲表示，這座遊戲場以懷舊元寶樂園為主題，融合創意遊具與在地歷史元素，不僅讓孩子在遊戲中盡情探索創意，也喚起家長對兒時回憶的美好共鳴，邀請市民朋友一起來北園公園使用新遊具、參與闖關活動，共享親子歡樂時光。

黃偉哲表示，北區的里長與居民都十分用心，與積極爭取建設的區長通力合作，已完成十七座特色遊戲場，未來市府也會持續增加特色遊具與功能設施，一步一步提升各區的公園品質，讓下一代擁有更好的成長環境。

北園公園座落於昔日著名的「元寶樂園」舊址。該樂園曾是1960年代南部規模最大、首座擁有雲霄飛車的兒童樂園，承載無數台南囝仔的童年回憶。本次遊戲場以「懷舊元寶樂園」為主題，設置360度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆及磨石子溜滑梯等遊具，並展示天仁與元寶樂園的老照片，讓民眾彷彿走進時光隧道，重溫昔日觀光盛況。

今日活動結合「懷舊童玩闖關遊戲」，將全新完工的「寬版磨石子溜滑梯」巧妙設計成巨型「真人版彈珠台」，並安排丟沙包、跳格子等傳統遊戲，搭配現場分送的棉花糖與爆米花，讓親子家庭體驗跨世代遊戲的樂趣。北區區公所也同步發表「北區就是孩子的遊戲場」摺頁地圖，整合北區17座特色遊戲場資訊，並串聯在地美食與景點，方便家長規劃一日親子旅遊行程，完整呈現北區宜居魅力。

