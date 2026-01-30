台南北區歲末送暖 近35萬元善款物資嘉惠逾百長者、弱勢戶

集結各界善士愛心，北區區公所辦理歲末關懷弱勢及獨居長者活動。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕為落實市府關懷弱勢、照顧獨居長者政策，北區區公所今日在北華里活動中心辦理「歲末關懷弱勢及獨居長者活動」，總受贈金額及物資將近35萬元，共111位獨居長者、132位弱勢家庭受惠，感受社會滿滿的關懷。

北區區公所攜手南市議員蔡麗青、冠美塑膠、開基玉皇宮、好緣善意會以及里長吳承芳、國興社區發展協會顧問等善士，透過實際行動於農曆年前送上祝福與溫暖。區長潘寶淑表示，區公所將持續配合台南市政府關懷弱勢、照顧獨居長者的施政理念，結合里長及在地資源，把這份關懷服務送到每一位需要幫助的民眾手中，共同打造溫暖、有愛的幸福北區。

本次活動由蔡麗青、冠美塑膠總經理鍾登凱捐贈11萬1千元；里長吳承芳及國興社區顧問莊平和等人捐贈獨居長者養生禮盒；好緣善意會捐贈每份600元之生活物資；開基玉皇宮捐贈7萬9200元。此次受贈金額及物資達34萬9875元。共嘉惠111位獨居長者、132位弱勢家庭。潘寶淑率隊到獨居長者家中關懷訪視，致贈每位獨居長者紅包、養生禮盒及民生物資。

北區區長潘寶淑(左2)率隊訪視獨居長者及弱勢戶。(記者王姝琇攝)

