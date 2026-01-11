台南北區親子新亮點 「元寶樂園」特色遊戲場

曾是1960年代南部規模最大、承載無數台南囝仔童年回憶的「元寶樂園」，今化身「北園公園」重新出發，為台南北區親子活動場域再添新亮點！台南市長黃偉哲10日上午與市民一同開箱「北園公園特色遊戲場—元寶樂園」，並舉辦懷舊童玩闖關活動，吸引逾200位親子家庭共襄盛舉，現場氣氛熱鬧溫馨。

黃偉哲表示，這座遊戲場以懷舊元寶樂園為主題，融合創意遊具與在地歷史元素，不僅讓孩子在遊戲中盡情探索創意，也喚起家長對兒時回憶的美好共鳴，邀請市民朋友一起來北園公園使用新遊具、參與闖關活動，共享親子歡樂時光。

廣告 廣告

黃偉哲表示，北區的里長與居民都十分用心，與積極爭取建設的區長通力合作，已完成十七座特色遊戲場，未來市府也會持續增加特色遊具與功能設施，一步一步提升各區的公園品質，讓下一代擁有更好的成長環境。

黃偉哲強調，打造特色公園的核心就是讓孩子在遊戲中發揮創意、培養探索能力，也能增進對地方的認同感。他感謝區公所、議員及居民的協力投入，共同把環境整理得更好，並期盼市民能常常來公園休憩，享受更友善、更優質的公共空間。

北園公園座落於昔日著名的「元寶樂園」舊址。該樂園曾是1960年代南部規模最大、首座擁有雲霄飛車的兒童樂園，承載無數台南囝仔的童年回憶。本次遊戲場以「懷舊元寶樂園」為主題，設置360度旋轉木馬翹翹板、天仁號旋轉鞦韆及磨石子溜滑梯等遊具，並展示天仁與元寶樂園的老照片，讓民眾彷彿走進時光隧道，重溫昔日觀光盛況。

今日活動結合「懷舊童玩闖關遊戲」，將全新完工的「寬版磨石子溜滑梯」巧妙設計成巨型「真人版彈珠台」，並安排丟沙包、跳格子等傳統遊戲，搭配現場分送的棉花糖與爆米花，讓親子家庭體驗跨世代遊戲的樂趣。北區區公所也同步發表「北區就是孩子的遊戲場」摺頁地圖，整合北區17座特色遊戲場資訊，並串聯在地美食與景點，方便家長規劃一日親子旅遊行程，完整呈現北區宜居魅力。

區公所指出，北區目前總計有17處特色遊戲場，爲台南遊戲場密度最高的區。今日啟用的北園公園不只是遊樂場，更是連結老台南記憶與新世代孩童歡笑的重要空間。透過「北區就是孩子的遊戲場」摺頁地圖，鼓勵家長與孩子走出戶外，輕鬆暢遊北區各具特色的遊戲場，讓台南囝仔幸福快樂地成長。民眾可至北區區公所官網下載摺頁地圖，或透過電子地圖查詢北區遊戲場相關資訊。

今日開箱活動，包括即將於12日上任的副市長姜淋煌，立委林俊憲，市議員許至椿、蔡宗豪、周嘉韋、陳怡珍、沈震東，以及北區區長潘寶淑、當地里鄰長等多位貴賓共同出席，見證北園公園的新風貌。

(撰文、攝影：臺南市政府)