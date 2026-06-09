台南北區飲料店 甘蔗青茶、鮮果茶 外送團購方便有優惠
美食中心/綜合報導
台南北區飲料店從加盟走向自創 北安路手搖飲守住新鮮好茶
台南是許多人心中的美食城市，從小吃、熱炒到聚餐用餐選擇都相當豐富，而吃完正餐後來一杯清爽飲料，也是許多人的日常習慣。位於台南市北區北安路一段的鮮好茶北安店，是一間主打「新鮮果汁、嚴選好茶」的台南北區飲料店，店內飲品涵蓋純茶、鮮果茶、鮮奶茶、特調與咖啡系列，純茶中杯多落在 30 至 35 元、大杯約 35 至 40 元；鮮果茶與鮮奶類則依品項約落在 40 至 100 元區間。不論偏好茶感、果香、奶香或酸甜系飲品，都能依照預算與口味挑選。
從水電與櫃姐背景出發 夫妻創業打造台南在地茶飲品牌
鮮好茶北安店成立至今約 7 年，品牌起點並非一開始就以自創品牌出發，而是來自創辦人夫妻多年的加盟經驗。老闆與老闆娘過去分別從事水電與櫃姐工作，隨著孩子陸續出生，兩人開始思考更能兼顧家庭與工作的創業方式。由於老闆本身喜歡喝茶，曾因喝到加盟品牌飲品後留下好印象，才決定投入手搖飲產業，一邊經營，一邊累積茶飲實務經驗。後來夫妻倆也希望能把對茶飲的概念轉化成自己的方向，讓鮮好茶北安店逐漸成為更有個人特色的台南在地茶飲品牌。
結束加盟合約後自創品牌 台南果茶推薦更重視新鮮原料
真正經營加盟品牌後，創辦人逐漸發現，在品項調整、原物料選擇與門市經營上，仍會受到既有規範限制。約 5 年合約到期後，夫妻倆決定轉向自創品牌，把重心放回飲品本身，從茶葉品質、果汁新鮮度到製作穩定度都由店家親自把關。也因為更重視原物料與天然果香，鮮好茶北安店在鮮果茶品項上特別講究風味平衡，像甘蔗青茶、柳丁綠、葡萄柚綠茶等飲品，都希望保留水果本身的香氣與茶底清爽感，近期推出的新品蔓越莓鮮果汁，則以新鮮蔓越莓果粒搭配蜂蜜調製，帶出果香酸甜與溫潤尾韻。讓喜愛台南果茶的消費者，能依照酸甜度、茶感與解膩需求找到適合自己的品項。
台南飲料外送與辦公室下午茶需求增加 獨特風味累積熟客信任
店名「鮮好茶」呼應品牌精神，「鮮」代表新鮮果汁，「好茶」則是品牌希望長期守住的基礎。店家表示，即使原物料價格上漲，也不希望因成本壓力而降低茶葉或果汁品質，因為穩定風味是熟客願意回訪的重要原因。隨著台南飲料外送與台南辦公室下午茶需求增加，鮮好茶北安店也提供飲品全面買五送一、附近滿 100 元可視距離外送、Uber Eats 訂購，以及現金與 LINE Pay 付款方式，服務附近上班族、家庭客與團購族群，讓日常外帶、飯後解膩與團體訂購都更方便。未來，店家仍希望先把製作標準、原物料管理與營運流程規劃得更完整，讓品牌在新鮮、品質與日常信任感中穩定前進。
整理品牌與訂購常見問題 協助消費者快速了解
Q1：店內有哪些較具代表性的招牌飲品？
A：鮮好茶北安店招牌品項包含甘蔗青茶，使用紅甘蔗汁搭配青茶，不額外加糖，保留甘蔗本身香氣與自然甜感，喝起來順口、不會過於甜膩。
Q2：店家外送需要符合哪些條件？
A：北安路一段周邊滿 100 元即可外送；和順工業區、安南科工區、奇美醫院與成大醫院周邊，滿 200 元即可外送，實際仍建議依距離與現場狀況確認。
Q3：外送飲品也可以調整甜度和冰塊嗎？
A：可以，外送飲品同樣可依需求調整甜度與冰量。團體訂購時，建議先統一整理杯數、品項與客製需求，方便店家製作與配送安排。
Q4：如果要團體訂購飲料，需要提前多久告知？
A：若有辦公室、公司行號或活動團體訂購需求，建議至少提前一天告知，讓店家能預先安排原物料、製作時間與外送路線，減少尖峰時段等待。
鮮好茶北安店
連絡電話：06-281-7868
服務時間：09:00–21:00
地址：臺南市北區成功里北安路一段92號
官方FB：https://rink.cc/oxc46
Google 地圖：https://rink.cc/toj2w
（最新資訊請以業者公告為準）
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