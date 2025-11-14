台南北門井仔腳鹽田、雲林金湖休閒農業區 獲觀光亮點大獎
〔記者楊金城／台南報導〕雲嘉南濱海國家風景區管理處雙喜臨門！台南北門井仔腳瓦盤鹽田勇奪觀光署第2屆觀光亮點獎的「最佳國際推薦獎」、雲林金湖休閒農業區口湖遊客中心甘苦人魅力農店榮獲「最佳國旅創新獎」，對推動濱海觀光獲得肯定。
有207年歷史的井仔腳瓦盤鹽田是台灣現存最古老的鹽田，延續傳統日曬鹽技法，鹽田上一座座白色的雪白小鹽堆，形成獨特的「白金景觀」。現由台灣守護文創經營，開發「白金」鹽伴手禮，結合當地社區、旅遊業打造為一個兼具文化保存、環境教育的永續旅遊目的地，吸引國內外遊客慕名而來。
雲嘉南管理處處長徐振能表示，井仔腳鹽田獲得多項國際獎項肯定，包含2017亞太旅行協會「環境保育類─環境教育計畫」金獎、2021年「行銷類─旅遊攝影」金獎和入選2021全球百大目的地故事獎、2023年「台灣永續行動獎金級及亞太永續行動獎銅級、柏林旅展金城門獎生態旅遊類銀星獎、今年獲得台灣觀光永續獎銅級獎，這次在全國191個推薦亮點中入選百大亮點、「最佳國際推薦獎」，展現井仔腳鹽田永續發展、區域共榮、品牌及創新魅力，管理處未來將持續以永續旅遊做為觀光品牌，串聯地方、產業、文化、學校及公部門，將井仔腳瓦盤鹽田的美麗，持續推廣給國內外遊客。
雲林金湖休閒農業區入選「最佳國旅創新獎」，豐富的創新農遊體驗、小農商品展售，讓遊客沿途除了欣賞海岸、濕地景觀之外，還可體驗多元的產業活動，另外在地特色餐飲「鹽工便當」選用高品質「烏金」烏魚子入菜，鹹香風味歡迎來到雲嘉南管理處口湖遊客中心造訪體驗。
配合今天在北門南鯤鯓代天府登場的鯤鯓王平安鹽祭，雲嘉南管理處也推出「北門王爺藝饗節」走訪北門6間宮廟集章遊至明年3月10日，邀請遊客來台南北門集章抽黃金、iPhone17手機。
更多自由時報報導
骨科醫師赴美找代孕貼「私處無碼畫面」惹議 台北慈濟醫院回應了
宜蘭度假行館閘門造價2千萬！ 業者大方透露防水「超強部署」
女1810萬訂橋頭預售屋！京城建設因「台積電」反悔轉賣4452萬下場慘了
宜蘭超狂防水行館爆違建！縣府：列管排拆 持續複查
其他人也在看
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 1 天前
司馬庫斯獲觀光署「最佳國際推薦獎」 峨眉湖入選「臺灣觀光100亮點」
新竹縣尖石鄉司馬庫斯再度發光！在交通部觀光署舉辦的第2屆「觀光亮點獎」中，一舉從全台191處競爭景點闖入全國前30大亮點外，更榮獲最高榮譽之一的「最佳國際推薦獎」，展現新竹縣的原鄉魅力受國際旅客青睞。至於峨眉鄉的峨眉湖也入選2026年到2027年「臺灣觀光100亮點」，是縣內旅遊熱搜新焦點。自由時報 ・ 6 小時前
國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」每月再抽1200生日金
疫後出國潮未減，但來台觀光人次不如預期，去年我國出國與來台旅客人次逆差高達900萬人次，今年光前3季觀光逆差就達到805...聯合新聞網 ・ 1 天前
國旅補助五大方案曝！平日2晚補助2千再抽1200生日金 最高爽拿3200元
國旅市場今年表現持續回升，交通部長陳世凱強調外界所稱的「國旅崩盤」與自身體感不符，不少高端旅宿仍持續投資、景點平日人潮依舊旺盛。為解決旅遊尖峰與離峰差距過大的問題，交通部觀光署初步規劃明年推出五大平日國旅優惠方案，從住宿補助、生日金到企業旅遊獎助全面覆蓋，盼將旅遊需求從假日導入週日至週四的平日。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
桃機第三航廈北登機廊廳預計年底啟用 新增8個登機門、舒適候機環境、空間設計搶先看！
全長738公尺、挑高達13 公尺的第三航廈北登機廊廳預計年底完工啟用，桃園國際機場日前進行旅客動線、員工後勤動線及送貨動線試走，實際感受北登機廊廳的空間設計與作業動線，接續將為即將展開的試營運階段整合協調，提升整體運作效率，一起期待鮮豔亮麗的8座橘紅色空橋！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
明年國旅祭5大優惠 生日還可抽1200元
[NOWnews今日新聞]交通部長陳世凱今（13）日接受媒體訪問時透露，明年國旅將祭出5大優惠，包含平日住宿補助、抽生日禮住宿金、留宿遊樂園方案等，目標提升平日住房率，積極帶動旅宿、交通、餐飲及零售等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賞楓季報到！福壽山楓紅飄飄 武陵農場銀杏地毯迎賓
受鳳凰颱風影響，為維護遊客安全，台中市高山景點武陵、福壽農場及林業署大雪山、八仙山、武陵國家森林遊樂區預警性閉園，今（13日）皆重新開園，谷關七雄步道也開放，由於福壽山與武陵農場已進入紅葉季，遊客上山賞楓紛紛喊值回票價。大梨山進入秋冬季節遞嬗，福壽山農場楓葉轉紅，鴛鴦湖畔紅葉飄飄，楓紅進入最美時期，自由時報 ・ 1 天前
內湖草莓季12月開跑，白石湖吊橋更新啟用 周邊玩樂景點、交通資訊一次看！
被譽為北市第一座大跨距吊橋的白石湖吊橋，近日完成歷年最大規模修復工程，吊橋在安全性與美觀上全面升級。白石湖社區坐落於內湖山林，不需遠行即可親近自然，是週末踏青、親子出遊的理想選擇。另外，即將於12月登場至翌年5月的內湖草莓季，也是大小朋友期待的採草莓體驗。Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前
振興國旅！明年平日住宿擬2晚補助最高2千元 每月再抽1200生日禮金
為振興國旅、鼓勵民眾平日出遊，交通部長陳世凱今天透露，明年初步規畫推出平日國旅住宿補助第一晚新台幣800元、第二晚1200元，也將每月抽出1000名生日禮金1200元，讓旅客出遊使用。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
國旅補助來了！平日住宿「2晚抵2千」 每月再抽生日禮1200元
為了促進國旅同時振興觀光產業，交通部長陳世凱今（13日）透露，明年觀光署將推出優惠方案，像是平日的國旅補助、國民生日禮金、企業員工旅遊補助、旅行業招攬國外旅客等，盼藉此帶動國旅新商機。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
2025「日本紅葉前線」出爐！今年楓紅比往年晚，日本賞楓時間、最佳景點完整攻略 | ELLE
日本紅葉前線時間曝光！今年楓紅時間比往年平均晚，請筆記！2025 日本紅葉季預測出爐！從北海道到九州，約 700 處熱門景點與 2,900 座山岳地區的紅葉與銀杏最佳觀賞期時間公開，一次掌握最完整的賞楓資訊。Elle ・ 7 小時前
東京近郊小旅行新亮點！走進埼玉縣，體驗千年和紙、蒸汽火車與醬油霜淇淋！
為了讓台灣旅客深入探索這座低調又迷人的城市，「完美行 旅遊情報」特別推出最新的「埼玉深度旅遊」文章，帶大家從不同角度認識這片離東京不遠卻有著截然不同節奏的土地。無論你是喜歡體驗職人手作、熱愛美食探險，還是享受悠閒自然的旅人，都能在這份旅遊指南中找到專屬靈感...styletc ・ 1 天前
臺日鐵道交流新亮點 「桃園捷運×京成電鐵」雙彩繪列車同步啟航
為深化臺日觀光交流，持續國際軌道合作，桃園捷運公司攜手桃園市政府觀光旅遊局與日本京成電鐵株式會社，共同推出兩款全新彩繪列車—「桃園號」與「京成電鐵號」。不論是在臺灣搭乘桃園機場捷運，或飛往日本東京體驗京成電鐵，旅客都能從搭車那一刻開始，享受臺日風情交織的鐵道之旅。桃園捷運公司指出，目前行駛於日本京成電鐵京成線及東京都淺草線的「桃園號」，以「発見！台湾桃園の魅力」為設計主題，以清新明亮的視覺將桃園意象化為可愛的「桃」型符號，並結合13個行政區的人氣景點與節慶活動，包括石門水庫、小烏來天空步道、永安海螺文化體驗園區、桃園燈會、桃園蓮花季、龍岡米干節等等，更少不了中壢觀光夜市小吃、新屋鵝肉、石門活魚等特色美食，整體設計讓列車如同一座移動的城市導覽館，不只吸睛，也讓日本旅客見到車廂就能感受桃園多元的城市魅力，激發來臺旅遊的興趣。另一款行駛於桃園機場捷運線的「京成電鐵號」，以旗下代表性的「Skyliner」高速列車為靈感，使用深藍與白色打造強烈的速度感與現代感，象徵「風」的迅疾與「旅程」的流暢。「京成電鐵號」主要行駛區間為A1台北車站至A13機場第二航廈站，尖峰時段更南延停靠A18高鐵桃園站及A台灣好新聞 ・ 45 分鐘前
圓山把普發萬元變大了！台北天際客房萬元有找 高雄市景房買2送2
搶普發萬元花錢商機，圓山大飯店推出「萬元放大術」住房專案，標榜旅客用萬元能加倍有感！台北圓山以「萬元有找」為主軸，雙人入住天際客房，每房每晚9,900元，即可一次享受地標級夜景、星級宵夜與文化導覽之旅。高雄圓山同步推出「買二送二」超值優惠，選擇「市景雙人套房＋市景雙人房」或「市景四人客房兩間」任一組合，每組兩房僅需1萬元，再送兩房，用最實惠的價格輕鬆入住五星飯店，開啟一場結合文化、饗宴與美景的奢華假期，感受放大萬元的質感及品味。中時財經即時 ・ 1 天前
獨家／馬爾地夫玩潛水「遭撞」！對方船隻「整艘沉海底」
獨家／馬爾地夫玩潛水「遭撞」！對方船隻「整艘沉海底」EBC東森新聞 ・ 23 小時前
參山五大景點榮登「2025台灣觀光100亮點」 展現中台灣山林人文與永續旅遊魅力
【互傳媒／記者 蘇彩娥／台中 報導】交通部觀光署參山國家風景區管理處（簡稱參山處）轄內五大景點——新竹峨眉湖、互傳媒 ・ 1 天前
日本秋天的萬種「楓」情，推薦「日本五大賞楓勝地」！
「日本五大賞楓勝地全攻略」！（圖片由istock提供。）【旅遊經洪書瑱報導】日本秋冬是浪漫的，紅葉季旅遊經 ・ 1 天前
第二屆「台灣觀光100亮點」參山處五景點入選
交通部觀光署參山國家風景區管理處轄內五大景點-新竹峨眉湖、苗栗南庄老街、谷關遊客中心暨入關博物館、福壽山農場及霧峰林家宮保第園區，榮登交通部觀光署「2025台灣觀光100亮點」名單，展現參山處推動山林人文觀光與永續旅遊品牌的整合成果。（如圖）霧峰林家宮保第園區，漫步霧峰百年老宅，看古典戲台、喝杯茶，感受舊時光的慢節奏。參山處表示，觀光署所舉辦的第二屆「台灣觀光100亮點」活動，透過票選及專業評選機制，盤點全台最具代表性的景點與旅遊體驗，鼓勵各地持續創新、深化地方觀光魅力。今年以「探索新風貌、體驗新旅遊」為主軸，藉由百大亮點串聯全台區域觀光圈，推動永續旅遊與地方創生結合，吸引更多國內外旅客深度遊台灣。參山處長曹忠猷強調，此次入選的五大亮點橫跨自然、生態、歷史與文化層面，充分 ...台灣新生報 ・ 1 天前
觀光逆差擴大 平日補助、壽星加碼成救國旅新招
行政院11月6日剛通過「北回之巔旗艦計畫─微笑南灣in台灣計畫」，將在民國115年至118年投入100.14億元，預期增加10％的旅遊人次，創造觀光產值1226億元。交通部緊接著拋出平日旅遊補助，鼓勵民眾在周一至周四出門旅遊。陳世凱指出，國旅的問題是尖峰和離峰旅遊人數差很多，旅...CTWANT ・ 13 小時前
日本首都圈──東京、埼玉遊「特色」 近郊7大深度體驗推薦！
日本首都圈──東京、埼玉遊「特色」近郊7大深度體驗推薦！【旅遊經洪書瑱報導】東京是日本的首都，完美地旅遊經 ・ 1 天前