台南北門洋香瓜節登場 瓜瓜趣味料理賽吸睛

瓜瓜趣味料理賽。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕2025北門HARU洋香瓜節今天(6日)在台南北門婚紗美地登場，首次取消洋香瓜評鑑，北門農會推出油封洋香瓜、洋香瓜果酥新產品，並首度舉辦瓜瓜趣味料理賽，還提供洋香瓜冰淇淋、洋香瓜特調、魚拓燒等試吃，大受遊客稱讚，現場展售的洋香瓜販售一空。

北門區農會總幹事陳柏凱表示，北門HARU品牌洋香瓜香甜好吃，市場知名度高，未來要推廣的是讓更多人認識優質的北門洋香瓜和其料理實用、研發新產品，提高市場銷路，提升洋香瓜附加價值。

廣告 廣告

台南市洋香瓜種植面積超過800公頃，居全國之冠，大北門區因地處鹽分地帶、日夜溫差大，生產的洋香瓜外觀佳、果肉厚實、甜度高，品質不輸進口產品，深受市場肯定。其中北門洋香瓜種植約91公頃，以「卡蜜拉」品種為主，另有「香華」、「紅珍」等品種，瓜農郭寶結說，秋作洋香瓜未遇天災，是近些年來的大豐收，卡蜜拉市價1台斤在100、120元。

北門洋香瓜節為行銷洋香瓜，瓜瓜趣味料理賽邀請各方料理達人、社區、農會家政班展示創意料理，有蜜瓜雞肉佐時蔬、夏映柚香蝦、海鮮瓜捲、瓜果米布丁、洋香瓜海陸綠意塔、香瓜奶油慕斯等21項料理，令人讚賞洋香瓜可變出如此美食、飲品。

現場洋香瓜冰淇淋、洋香瓜特調、洋香瓜魚拓燒、油封洋香瓜試吃、香瓜凍凍小達人食農體驗及掐絲杯墊、香瓜蚵釉文創杯手作DIY，吸引民眾參與，氣氛熱烈。

台南市農業局局長李芳林指出，北門洋香瓜採隧道式棚架栽培且一株僅留一果，果肉細緻、香甜，被譽為「果中珍品」，產季至明年1月中旬，值得消費者把握時機走訪北門，支持在地農民，品嘗從產地到餐桌的甜蜜滋味，感受台南農業的創新與魅力。

瓜農郭寶結展示碩大的卡蜜拉洋香瓜。(記者楊金城攝)

台南北門區農會總幹事陳柏凱(右二)、麻豆農會總幹事孫慈敏(右一)稱讚洋香瓜特調好喝也吃得到果肉。(記者楊金城攝)

北門農會推出油封洋香瓜、洋香瓜果酥、虱目魚酥新產品。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

名醫「柚子醫師」女兒遭同學踹頭重傷住院 北市教育局回應了

驚人排場！台南仁德北極殿建醮普度 164輛大卡車載1640噸物資

台灣「百億富豪人數」曝光！總人數超車日、韓 還勝歐洲這國家

獨家》宣揚武統被廢止依親居留 中配錢麗已在3日搭機離台

