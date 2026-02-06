台南十鼓文創園區將舉辦「2026魔法藝術節暨魔法屾林市集」

記者張淑娟／仁德報導

台南十鼓文創園區在農曆年前特舉辦「2026魔法藝術節暨魔法屾林市集」，此次結合東西方神祕文化，讓大家猜猜當東方道長遇上埃及祭司，將呈現出如何的魔法博覽會。六日道長葉峻男先以八分鐘呈現以米化龍的米龍創作，歡迎大家七日起，連續兩個週末假日到十鼓見證魔法。

一場結合東西方神祕文化、藝術展演與節慶市集的「2026魔法藝術節暨魔法屾林市集」，七日將於十鼓文創園區盛大展開，並持續至十五日止，活動期間在園區內祈福館和黃帝殿，將有米龍live創作，揭開魔法藝術節的序幕。十鼓文創園區策展人謝文侃表示，此次活動融合宗教儀式、藝術創作與跨文化表演，呈現東西方魔法交會，也展現魔法藝術節「東西交會、古今共振」的核心精神。

六日現場，太初玄清宮的道長葉峻男展演神聖的「米龍創作」，即透過傳統道法與藝術儀式，以白米為媒材，現場完成象徵護佑、轉運與祝福的米龍，呈現「以米化龍」的東方道法奇觀，並搭配琵琶與天鼓現場演奏，營造莊嚴而震撼的儀式氛圍，也讓現場觀眾近距離見證米龍降世。

謝文侃表示，這次還有限量五百個的開運金幣，且已完成開光，有緣者可獲得開運金幣。現場還有展出道長葉峻男珍藏的「十大巨幅神尊彩繪畫像」以及「傳統巨型紙紮神尊」等，所呈現是四大天師、威猛兵將與財神爺風采的藝術品，以往僅在大型傳統建醮法事中出現，此次特別移師魔法市集，可讓民眾近距離解析東方匠師在信仰結構設計上的細膩與藝術之美。

謝文侃也指出，此次活動還可體驗十大帝王燈祈願祈福、南辰北斗平安橋、米龍文化大觀、震鼓除穢、天聽祈願、法輪常轉，以及特別加碼道長賜福及各項好禮大放送。而參與此次的演出團隊有台灣十鼓擊樂團、台灣手合鐵鼓樂團、日本和太鼓 OTO-GATARI、日本和太鼓等。現場還有三頂特別的竹轎，將參與形式踩街─魔法行動展演、環境劇場與儀式型演出。