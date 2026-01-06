台南升五星旗…黃偉哲怪手拆「共產小紅屋」！遭註銷台灣籍教師崩潰GG

生活中心／巫旻璇報導

去年因申領中國居住證而遭我國註銷戶籍的教師張立齊，今年1月3日在社群平台PO出一段影片，內容為一群人於元旦當天在台南新營升起五星旗、齊唱《義勇軍進行曲》，畫面曝光後引發大量網友撻伐，警方也到場認定該活動未依法申請，當場要求停止違法集會。台南市長黃偉哲今（6日）則在社群平台上傳一張照片，只見怪手拆除疑似親共團體使用的鐵皮屋，並簡短寫下「拆了」，貼文不到一小時便吸引近萬人按讚，網友直呼「狠人話不多」。對此，張立齊稍早也在抖音發聲回應。

張立齊在抖音平台公開一段影片，內容顯示「台灣人民共產黨」於元旦清晨在台南市新營地區舉行升旗活動，引發台灣網友高度關注與不滿。（圖／翻攝自張立齊@抖音）









張立齊近日於抖音發布相關影片，畫面顯示「台灣人民共產黨」成員於元旦清晨聚集在台南新營一處空地，紅色船屋旁豎立旗桿，多人合唱中國國歌《義勇軍進行曲》，並將五星旗緩緩升起。影片中同時可聽見警方透過廣播指出，該集會未經核准，已涉及違反《集會遊行法》，要求立即停止違法行為並解散人群，警方也依法完成第一次舉牌警告。





黃偉哲6日於Threads貼出一張現場照片，只見當時升旗地點旁的紅色船屋已遭怪手拆除，並簡短寫下「拆了」二字回應。（圖／翻攝自黃偉哲threads）









事件曝光後，不少網友氣炸，痛批相關行為過於囂張，並在社群平台標註台南市長黃偉哲帳號，呼籲市府儘速採取具體作為。黃偉哲6日於Threads貼出一張現場照片，只見當時升旗地點旁的紅色船屋已遭怪手拆除，並簡短寫下「拆了」二字回應。貼文發布短短一小時內，便吸引近萬名網友按讚，不少人留言形容市長作風果斷，「狠話不多、動作很快」。

隨著鐵皮屋遭拆，張立齊稍早也在抖音上傳影片回應，畫面可見相關設施被剷除，他以配音方式表達不滿，質疑台灣並不存在真正的言論與行動自由，直言相關作為只是「假民主」的具體展現，並認為自身行動正好印證了這一點。張立齊稱，若想在台灣踏實推動自認對國家與社會有益的事情，往往會遭遇各種阻撓與干擾，形容處境相當艱難。他進一步指控，這些作法背後的原因，是不願見到兩岸民眾能夠正常合作、共享發展成果。不過，張立齊以「假民主」形容台灣的說法，也引發不少網友反諷，有人指出，若類似事件發生在中國，後果恐怕更加嚴重，並嘲諷留言「被自己的回力鏢打臉」、「臉好腫」。





















