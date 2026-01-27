台南午餐廚藝賽 佳里國中奪冠獨得1.5萬元獎金

台南市第7屆學校午餐廚藝競賽登場。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕南市教育局第7屆學校午餐廚藝競賽今日在亞洲餐旅學校舉行，本屆競賽以「美味調色盤料理」為主題，共30校校廚參賽，現場並同步展出33校菜單海報作品，呈現校園午餐結合營養、創意與視覺美感的豐碩成果。

本屆競賽以「美味調色盤料理」為主題，鼓勵校廚與營養師運用多色食材與創意烹調，將營養知識轉化為色、香、味兼具的料理，讓學生從日常午餐中認識均衡飲食的美學與價值。各校以色彩為核心，將紅、黃、綠、紫等多元食材融入料理設計，透過現場實作、試吃與交流，激發更多創意，並將優秀料理概念帶回校園，實際應用於每日午餐供應。

實作競賽組由佳里國中奪得金牌，獨得15000元獎金；銀牌由後壁國小及大光國小獲得，各可贏得9000元獎金；銅牌分別是將軍國中、三村國小及北門國小，各可獲得6000元獎金。

佳作共10隊獲獎，分別為仁德國小、安定國中、歸南國小、九份子國中小、蓮潭國中小、南新國中、白河國小、六甲國小、麻豆國中及安佃國小；另外，海報發表組共8隊獲得優良菜單設計獎，分別是永信國小、億載國小、永康國小、勝利國小、開元國小、立人國小、崑山國小及新南國小。

親子料理組由進學國小五年3班黃巧渘同學與家長獲得金牌；佳里國中三年4班李睿恩同學與家長獲得銀牌；學甲國小五年乙班王昱竣同學與家長獲得銅牌；優秀作品共有4隊獲得，分別是新進國小三年6班林思彤同學與家長、億載國小漁光分校國小六年12班陳芊瑜同學與家長、立人國小三年1班吳侑庭同學與家長、昭明國中二年2班王姿琳同學與家長；並由金牌組獲得現場料理人氣王，贏得加碼獎金1000元。

教育局長鄭新輝表示，學校午餐廚藝競賽邁入第7年，已成為校廚與營養師交流的重要平台。本屆除實作競賽與菜單海報發表外，也持續辦理親子料理競賽，透過「小手牽大手」共同設計料理，讓孩子從備料、配色到擺盤都能參與，將飲食教育從學校延伸至家庭，以實際行動落實健康飲食理念。在設計菜單的過程中，也更理解營養午餐如何在經費條件下兼顧營養、均衡與美味，並體會營養師與校廚的專業與辛勞，進而培養惜食與感恩的態度。

南市第7屆學校午餐廚藝競賽結果出爐，由市長黃偉哲親自頒獎。(記者王姝琇攝)

