台南半程馬拉松 加購品全糖毛巾衣可愛破表

2026台南古都國際半程馬拉松，迎來20週年里程碑，不但是台南最具代表性的國際路跑賽事之一，最近還因為報名才可以加價購的毛巾衣，因為充滿全糖市和茄芷袋的台南元素，爆紅受到歡迎！





台南古都馬拉松將登場，兩件加購毛巾衣意外的引起網友們關注！（圖／民視新聞）





最近路跑界的熱門話題，全糖市的古都馬，要來了！台南的古都馬拉松，即將要在三月一號登場，不過在比賽之前，現在竟然有兩件毛巾衣，意外的引起網友們的關注。

就是這兩件充滿台南意象，又年輕活潑的毛巾衣，雖然得要加價購買，不過總共兩千四百件的數量，也全被搶購一空。

民眾說：「很有趣而且跟年輕人的風格，很可以搭上去。」、「會想要收集不一樣的物資，或者說他的設計如果好看的話，就會想要再幫親朋好友，再多多加購。」





台南半程馬拉松 加購品全糖與茄芷袋毛巾衣可愛破表

支持運動部推展平權運動，古都馬２０年，新設「健康休閒體驗組」！（圖／民視新聞）









看看這件全糖市專屬的暖身衣，穿起來就像是大包裝的二砂造型，當然仔細看，細節很多跟台糖出品的不一樣，不過搭配全糖市的標語，讓年輕人很心動。

台南市體育局長陳良乾表示：「已經很早就已經搶購一空了，台南是一個糖業跟鹽業，為主的城市從以前到現在都是。」

另外的這件茄芷袋配色的毛巾衣，也有台版流行走向國際的元素，比起官方正式的物資配件，也感覺俏皮許多。

台南市體育局長陳良乾強調：「今年比較特殊的，我們配合運動部來增加了一個，適應的休閒組，也就是讓我們一些輪椅的選手，或是行動不便的選手來參加。」

欣逢古都馬要邁入20年，今年不只報名人數再創新高，為了支持運動部推展平權運動，還特別新設「健康休閒體驗組」，要落實運動零距離、參與不設限的精神，也只剩這一組還能在一月底前報名，至於還沒入手毛巾衣的民眾，只能說抱歉，畢竟限量總是殘酷。





